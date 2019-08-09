Сотрудник Центра «Сосновый бор» участвует в республиканской деловой игре «МИНИСТР»

Региональный координатор по выезду детей в международные и всероссийские детские лагеря, методист отдела реализации, приема и размещения Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» Симона Томская успешно прошла отборочный этап республиканской деловой игры «МИНИСТР», теперь она готовится к следующему этапу.

Симона Томская еще в 2017 году в составе команды приняла участие в городской деловой игре «Молодежь – энергия развития города Якутска».

Как она рассказывает, их команда тогда стала призером и заняла второе место в игре «МЭР». Они тогда вместе со своей командой придумали и реализовали проект «Ритм города». Миссия проекта заключалась в организации общегородских уличных мероприятий вместе с талантливой и творческой молодежью, проведение благотворительных концертов, акций в помощь нуждающимся. По итогам 2017 года проект «Ритм города» стал «Лучшим молодежным мероприятием» по оценке Управления молодежи ГО «Город Якутск».

«Участие в деловой игре «МИНИСТР» – это один из важных этапов в моей жизни. Ведь игра соберет лучших молодежных лидеров нашей республики. Хочу перенять положительный опыт у участников игры, оценить свои возможности, открыть для себя новые горизонты развития. Моя личная миссия: стать достойным и нужным человеком для своей республики! – считает Симона Томская.

Игра «Министр» проводится для выявления и раскрытия лидерского потенциала учащихся, студенческой молодежи, молодых специалистов и руководителей для обеспечения экономики, и социальной сферы Республики Саха (Якутии) эффективными кадрами. Финалисты деловой игры будут награждены дипломами и сертификатами для обучения по программам профессионального образования, направлены на стажировку в исполнительные органы государственной власти республики, хозяйствующие субъекты и институты развития. Также финалистам даётся возможность выбрать наставников из числа членов правительства Якутии и хозяйствующих субъектов региона. Финалисты в группе «В» будут рекомендованы в состав молодежного кадрового резерва, финалисты в группе «С» – в резерв управленческих кадров Якутии. Финалисты 2019 года, в зависимости от возрастной категории, получат путёвки на обучение и стажировку в центрах «Артек» и «Сириус», МГУ им. Ломоносова, Международной школе бизнеса SolBridge (Южная Корея) и в Массачусетском технологическом институте (MIT), говорится в релизе республиканской деловой игры «МИНИСТР».

Пожелаем нашей молодой коллеге успехов и побед в достижении поставленных целей!