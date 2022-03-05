Сотрудницы транспортной полиции Якутии принимают поздравления

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Накануне празднования Международного женского дня в Северо-Восточном ЛУ МВД России на транспорте мужчины линейного управления сделали для своих коллег-женщин приятный сюрприз. В начале рабочего дня они встречали сотрудниц с цветами, подарками и множеством прекрасных слов в их адрес.

Сегодня, очевидно, что профессия полицейского не делится на женскую и мужскую все выполняют равные обязанности. Все женщины в транспортной полиции Якутии благодаря своему трудолюбию и обаянию смогут выйти из трудного положения, где порой мужчине не хватает терпения и выдержки. А им порой приходится намного труднее, чем мужчинам, они ведь заботятся о своей семье и детях, которые требуют от мамы особого внимания и времени.

«Милые женщины! В этот предпраздничный день желаю Вам по-настоящему весеннего настроения, тепла и уюта вашим домам. Пусть ваши улыбки по-прежнему озаряют наше управление, и делают суровые полицейские будни, немного легче. Поздравляю вас с наступающим праздником!» — отметил врио начальника следственного отдела Павел ПЛЕСНЯВЫЙ.