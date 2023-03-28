Сотрудница опустошила сейф автозаправки

В г. Якутске оперативниками раскрыта кража 45 000 рублей у АЗС

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о краже 45 000 рублей у автозаправочной станции, расположенной по Покровскому шоссе. В компании пояснили, что обнаружили пропажу денежных средств из сейфа в кабинете.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками оперативно-сыскного отдела МУ МВД России «Якутское» установлено, что к краже причастна 28-летняя работница АЗС.

Выяснилось, что подозреваемая, дождавшись удобного случая, незаметно проникла в кабинет и с помощью ключа, оставленного одним из сотрудников, открыла сейф и похитила оттуда 45 000 рублей.

Ключ подозреваемая вернула на место, и все это время продолжала ходить на работу, а похищенные денежные средства были потрачены на погашение кредита.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.