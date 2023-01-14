Сотрудничество во имя здоровья

В День Российской печати Минздрав республики поздравил журналистов, работающих в сфере здравоохранения. Встречу открыла министр здравоохранения республики Лена Афанасьева.

Уважаемые наши коллеги, — обратилась Лена Николаевна к журналистам и тут же пояснила: «Вы действительно наши коллеги, поскольку, освещая события, которые происходят в отрасли здравоохранения, каждый из вас по своему профилю занимается санпросветработой, а это основа основ медицины. Вы проводите очень большую работу, рассказывая о здравоохранении и медицинских работниках, и мы вам искренне благодарны за сотрудничество и информационную поддержку».

НВК «Саха», ВГТРК «Вести Саха», сетевые издания «SakhaLife», «Sakhanews», «Sakha-Daily.ru», «Здоровье Якутии», «UlusМедиа» ГАУ «Сахапечать», газеты «Саха сирэ», «Эдэр саас», «Кыым» не первый год сотрудничают с Министерством здравоохранения республики.

Более полутора тысяч публикаций – репортажей, интервью, очерков и статей, посвященных труду медиков в сетевых изданиях, печатных СМИ и социальных сетях, более пятисот видеосюжетов, более ста радиопередач – результат творческого содружества журналистов и организаторов здравоохранения за прошедший год.

Фото с торжественной встречи в Минздраве РС(Я)

Немало глубоких журналистских материалов было посвящено Столетию ЯАССР, Году Матери, объявленному в республике, медицинским работникам, истории отрасли, ветеранам здравоохранения, медицинским династиям. В материалах журналистов находят отражение самые важные события, происходящие на наших глазах — реализация Национальных проектов, региональных программ, открытие новых медицинских центров, поэтапное активное обновление первичного звена, медицинское сопровождение арктического здравоохранения. 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника, в нашей республике — Годом Труда, и тем для творчества будет много, — прозвучало в выступлениях руководителя направления по связям с общественностью и организационным вопросам министерства Туйары Белолюбской и пресс-секретаря Минздрава Ивана Борисова.

