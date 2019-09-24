Сотрудничество во благо

Администрация Онкодиспансера встретилась с руководителем регионального отделения Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Викторией БУШЕЛЬ. Ассоциация начала свою работу в г. Нерюнгри по оказанию помощи больным раком. Так, год назад в городе Нерюнгри был презентован фотопроект против онкологических заболеваний «Рак не приговор» автором которого является Людмила УСЕНКО, на котором приняли участие женщины больные раком. Фотопроект вызвал большой интерес среди населения не только республики, но и России.

Со своей стороны Ассоциация заинтересовалась работой волонтерского проекта «Ты не один!», который успешно уже третий год реализуется силами самих работников Якутского онкодиспансера для пациентов в сотрудничестве с общественными организациями, ведомствами. На встрече онкологи поделились своим опытом работы, рассказали о своих новых идеях. Так, только в этом году волонтерами проекта «Ты не один!» проведена масса мероприятий. Кроме уже традиционных Школы пациентов, информационно –правовых часов и досуговых мероприятий проведены:

– совместно с Техническим центром телерадиовещания Республики Саха (Якутия) выставка рисунков среди пациентов,

— совместно с Якутской Епархии Русской Православной церкви для духовной и моральной поддержки в здании радиологического корпуса открылась вторая молельная комната,

— состоялся показ художественного фильма «Надо мною солнце не садится» для пациентов, удостоенного двух престижных кинонаград – Приза зрительских симпатий 41-го Московского международного кинофестиваля и специального приза за лучший фильм Ассоциации кинокритиков Азиатского и Тихоокеанского кино NETPAC,

— совместно с партнерами, руководителем проекта «Антирак-поддержка выживших» Алексеевой К.К. организована церемония передачи саженца дерева, выжившего при атомной бомбежке в городе Хиросима для радиологического отделения, проведена городская акция «АнтиCANCER» по ранней диагностике и профилактике рака,

— коллективом учреждения была организована выставка продажа – «Осенняя ярмарка добра» и вырученные финансовые средства от выставки планируется использовать для дальнейшей реализации проекта.

Во Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями в г. Москва прошла торжественная Церемония вручения Национальной премии «Мы будем жить!», которая присуждается за выдающиеся достижения в борьбе с раком и спасение человеческих жизней. В рамках мероприятия пациентоориентированный волонтерский проект помощи онкологическим больным «Ты не один!» был представлен на всероссийском уровне главной медицинской сестрой диспансера Гоголевой С.А. в номинации «Поддержка и сопровождение пациентов». По итогам голосования Светлана Алексеевна стала лауреатом Национальной премии «Мы будем жить!» и приняла участие в торжественной церемонии награждения.

Отметим, что пациенты Онкодиспансера выражают слова благодарности за такую человеческую помощь, и всегда рады любой поддержке со стороны коллектива учреждения.

Администрация Якутского республиканского онкологического диспансера со своей стороны благодарит постоянных партнеров проекта Управление социальной защиты населения г. Якутска, Якутскую Епархию Русской Православной церкви, Технический центр телерадиовещания Республики Саха (Якутия), музыкальный колледж, волонтерский проект «Антирак-поддержка выживших».

Заслушав информацию онкологической службы, руководитель регионального отделения Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Виктория БУШЕЛЬ, внесла предложение о заключении соглашения сотрудничества в целях реализации совместных общественных инициатив, обмена опытом работы.