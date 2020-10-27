Сотрудничество Алмазэргиэнбанка и СВФУ выходит на новый уровень

В Якутске открылась университетская «Точка кипения».

27 октября на площадке Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и АНО “Платформа Национальной технологической инициативы”открылась “Точка кипения СВФУ”.

С открытием нового пространства коллективной работы поздравилПредседатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, лидер «Точки кипения СВФУ» от бизнеса Николай Долгунов. Он отметил, что сотрудничество между банком и федеральным вузом переходит на новый уровень.

«Я готов стать лидером университетской “Точки кипения”, и команда банка будет активно работать на новой площадке. АЭБ станет полезным и надежным партнером инновационного и научного пространства вуза. Мы уже заявились в обучающий трек по вопросам развития цифровой экономики, где наши специалисты поделятся знаниями и навыками в области цифровизации и трансформации бизнес процессов», – сказал Николай Долгунов.

Председатель правления АЭБ передал в библиотеку «Точки кипения СВФУ» экземпляры первого Отчета банка об устойчивом развитии. Он отметил, что в этом году крупнейший банк Якутии впервые в своей практике принял решение рассказать о результатах своей нефинансовой деятельности – в дополнение к традиционному годовому отчету с финансовыми показателями.

«Оказание посильного вклада в повышение качества жизни жителей республики, поддержка социальных инициатив, социально значимого предпринимательства, благотворительная и спонсорская деятельность являются неотъемлемой частью нашей бизнес-стратегии на протяжении уже многих лет. Мы знаем, что будущее создается совместными усилиями, и мы способны влиять на его формирование», — подчеркнул Николай Долгунов.

Ректор СВФУ Анатолий Николаев отметил, что университетская “Точка кипения” станет стартовой точкой трансформации вуза.

«Для меня сегодняшний день является важным моментом в развитии СВФУ. Точка была создана полностью при финансировании Фонда целевого капитала СВФУ. То, что вуз может самостоятельно трансформировать свои пространства, большого стоит. Мы планировали открытие УТК весной, но по известным причинам проводим его осенью в формате онлайн, и этом есть свои плюсы. Мы доработали и додумали Точку, сделано многое и впереди столько же планов», – сказал ректор.

Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов видит главную задачу в трансформации университета – стать открытым: для общества, бизнеса,других университетов и регионов, для всего мира. Он отметил, что сегодня 85% экспорта IT-услуг приходится на якутские компании и многие их сотрудники – выпускники СВФУ. Министр сообщил, что достигнуты договоренности с университетом о создании биотехнологического центра, где будут изучаться клеточные и регенеративные технологии и биоинформатика.

“Точки кипения” предназначены для ученых, бизнесменов и технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов для обмена опытом, проработки новых моделей развития, получения экспертных оценок своих проектов.

В задачи “Точки кипения СВФУ” входят: трансформация образовательного пространства университета; создание возможностей для профессионального развития человека в цифровой экономике; подготовка команд компаний-участников НТИ; реализация партнерских образовательных проектов.