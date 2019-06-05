Сотрудница якутского турагентства повторно предстанет перед судом

Следственным управлением МУ МВД России «Якутское» закончено расследование уголовного дела в отношении 35-летней сотрудницы туристического агентства, обвиняемой в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения»

В ходе предварительного расследования установлено, что в период с ноября 2018 года до февраля 2019 года обвиняемая, являясь турагентом, заключила с потерпевшими договоры о реализации туристского продукта в Республику Вьетнам и Королевство Таиланд. После оплаты туров она выдавала покупателям фиктивные пакеты документов, использованные другими туристами: недействительные электронные авиабилеты, маршрутные квитанции, страховые полисы и ваучеры.

В мае 2019 года женщина была осуждена Якутским городским судом за совершение 7 аналогичных преступлений к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Общая сумма ущерба составила более полутора миллионов рублей, часть причиненного ущерба возмещена.

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой г.Якутска и направлено в суд.