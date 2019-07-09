Сотрудница «Сахатранснефтегаза» — чемпион VII Игр народов Якутии!

Надежда МУРЗИНА, выступив на седьмых Играх народов Якутии в составе сборной Таттинского улуса, подарила родному району золотую медаль. Она является кандидатом мастера спорта по стрельбе из блочного лука.

— Для меня Игры народов Якутии в Амге — это первое большое соревнование. Занимаюсь стрельбой из лука с 2016 года. Но сразу вовлеклась в этот спорт и последние годы усиленно и активно занималась, ездила на сборы. Потом в 2017 году был небольшой перерыв, спортсмены это состояние называют перетренировкой, но с весны уже целенаправленно готовилась к Играм, — сказала чемпион Седьмых Игр народов Якутии.

В стрельбу из лука Надежда, как она признается, пришла случайно. Как-то в спортивном комплексе «Дохсун», куда она пришла позаниматься для себя, она увидела, как тренируется Степанида АРТАХИНОВА. Этот вид спорта сразу привлек ее внимание, познакомилась с известной спортсменкой и ее тренером Андреем ИКСМАН. Тренер пригласил Надежду позаниматься, так стрельба из лука стала частью ее жизни. Затем тренером ее стал Петр Васильевич Андросов, с которым она и целенаправленно тренируется. Неожиданно для себя она обнаружила способность в стрельбе их лука. Этот вид спорта, на самом деле, очень не простой, требующий не только физическую подготовку, выносливость, острого взгляда, внимательности, но также крепкую нервную систему. Рука должна быть твердой, ничего не должно отвлекать спортсмена. В этом плане Надежда очень даже правильно определилась с видом спорта, ведь ее специальность так же требует концентрации внимания и точности, она — инженер-сметчик.

— Игры народов Якутии в Амге прошли на хорошем организационном уровне, вокруг было все так красиво, нарядно. Нам были предоставлены необходимые условия. По стрельбе из блочного лука приняли участие спортсмены из 16 улусов, по четыре стрелка с каждого улуса. В первый день был посвящен пристрелке, мы настраивали лук. Во второй день — стартовые два круга, где все участники стреляли по времени. В одном круге на время надо было сделать 36 выстрела. На 1/8 и 1/4 финале многие участники отсеялись, и в финале нас было четверо, где и развернулась борьба за призовые места, — рассказала Надежда Мурзина.

Надежда отмечает, что ставила перед собой четкую цель — победа на Играх народов Якутии. Несмотря на ненастную погоду в день финала с порывами ветра и дождем, Надежда, сосредоточившись, метко стреляла в цель и одержала убедительную победу. Надежда, на самом деле, в стрельбе из лука человек не случайный, она планирует продолжить занятия, и смотрит на горизонт российского уровня.

Мы в свою очередь, отметим, что руководство АО «Сахатранснефтегаз» уделяет большое внимание спорту, поддерживает не только своих именитых спортсменов, но всех, кто занимается спортом. В связи с этим, у Надежды Мурзиной — спортивная карьера на старте, а родной трудовой коллектив во главе с генеральным директором Иваном МАКАРОВЫМ всегда ее поддержит.