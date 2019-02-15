Сотрудница Алмазэргиэнбанка на «отлично» справилась с «Сахалыы дьыктаан»

Триста девяноста человек приняли участие в акции «Сахалыы дьыктаан», которая ежегодно проходит в рамках празднования Дня родного языка и письменности. Главный специалист службы внутреннего контроля Алмазэргиэнбанка Елизавета Боескорова получила оценку «отлично», написав текст без единой ошибки.

Акция проводится с 2014 года по инициативе Национальной библиотеки Якутии при поддержке Северо-Восточного федерального университета.

В этом году текстом диктанта был выбран отрывок из рассказа народного писателя республики Николая Якутского «Первый выстрел», состоящий из 245 слов. Его на четырех площадках библиотеки зачитали учитель якутского языка и литературы Марианна Борисова, сотрудник библиотеки Лариса Кычкина и телеведущие Олег Колесов-Талбан и Николь Егорова.

«Я не ожидала такого высокого результата, так как по-якутски не писала со школы и просто решила проверить свои силы. Очень рада своей оценке. Всем рекомендую посещать подобные мероприятия и, конечно, любить родной язык», — отметила Елизавета Боескорова.

Акция «Сахалыы дьыктаан» — проект, целью которого является популяризация якутского языка, укрепление самосознания и сплоченности.