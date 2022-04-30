Пасха каждый день! Тысячи подарков от православной службы помощи «Милосердие14»

Тысячи подарков от православной службы помощи «Милосердие14»

С 24 апреля, начала празднования Пасхи, православная служба помощи «Милосердие14» и Якутская епархия не прекращают поздравлять нуждающихся во внимании людей со Светлым Христовым Воскресением. Ежедневно раздаются десятки подарков, собранных заботливыми трудами волонтёров — студентов Якутской духовной семинарии. Ещё накануне Пасхи, 23 апреля сотрудники православной службы помощи «Милосердие 14» посетили Лечебно-Исправительное Учреждение №5, Исправительную колонию № 7, а также СИЗО №1, где были переданы пасхальные угощения для каждого индивидуально. Всего осуждённым были переданы более двух тысяч яиц и куличей.

В сам день Светлого Воскресения Христова, 24 апреля, подарки отвезли в Исправительную колонию №1, в детское противотуберкулезное диспансерное отделение, а также в многодетные семьи и в семьи, где проживают дети-инвалиды.

Всю пасхальную неделю руководитель отдела социального служения Якутской епархии иерей Корнилий Рахманин с сотрудниками отдела посещал пациентов и работников хосписа — Центра паллиативной помощи — с поздравлениями и угощениями. Также отец Корнилий передал подарки от «Милосердия14» пациентам наркологического диспансера в Кангалассах.

Поздравления получают и социально незащищенные семьи и дети из многодетных семей.

Не обошли стороной Психоневрологический интернат, Республиканскую офтальмологическую клиническую больницу, взрослый тубдиспансер, Реабилитационный центр для несовершеннолетних, Гериатрический центр, Республиканскую больницу №3, Восстановительный реабилитационный центр, Дом престарелых и инвалидов.

Православная молодежь Якутска тоже не остаётся в стороне от добрых дел: усталость после ночного Пасхального богослужения не помешала ребятам ранним воскресным утром посетить сразу несколько социальных учреждений (Республиканскую специальную (коррекционную) школу-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей «Берегиня»), и подарки от «Милосердия14» получили подопечные пансионата «Рассвет».

Всего за неделю православная служба помощи «Милосердие 14» передала 3000 подарков!

Пасха особенно торжественно празднуется первые семь дней – эта неделя называется Светлой. Но на этом праздник не заканчивается – в течение следующего месяца будет звучать пасхальное приветствие: «Христос Воскресе! – Воистину Воскресе!». А это значит, поводов для добрых дел меньше не становится, и православная служба помощи «Милосердие14» и Якутская епархия продолжат дарить подарки и помогать нуждающимся.

Напомним, Православная служба помощи «Милосердие 14» работает по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа. Помочь службе можно передав средства личной гигиены и продукты питания. Телефон для сообщений (WhatsApp) +79245996139.

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