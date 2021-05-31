СОТ-1109 первым прибыл в Якутск

29 мая в Якутск прибыл первый в навигацию 2021 года теплоход ПАО «ЛОРП». «СОТ-1109» вышел вслед за ледоходом из Киренска 20 мая и простоял в районе переката Титаринский из-за ледовой обстановки четверо суток. По приходу в Нижний Бестях началась разгрузка пиломатериалов в объеме 1,5 тысячи тонн. Экипажем теплохода «СОТ-1109» руководит капитан Александр Тетерин.

Заместитель исполнительного директора по управлению персоналом ПАО «ЛОРП» Владимир Мякишев и начальник управления по эксплуатации флота Юрий Бадин торжественно встретили т/х «СОТ-1109» и вручили экипажу лодочный мотор и традиционный торт в виде символического ключа открытия навигации.

Вымпел навигации-2021 был поднят 11 мая, что на две недели позже, чем в прошлом году. И первый теплоход прибыл на 10 дней позже из-за сложной ледовой обстановки на Лене. Всего в текущую навигацию будут работать более 260 единиц флота.

Руководство ЛОРПа пожелало экипажу «СОТ-1109» безаварийно отработать навигацию, выполнить все плановые задания и семь футов под килем!