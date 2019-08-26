Состояние пострадавших в ДТП на трассе «Лена» улучшается

Один из пострадавших в ДТП на трассе «Лена» выписан из Нерюнгринской ЦРБ и сейчас проходит лечение по месту жительства. Состояние второго участника аварии оценивается как «стабильное» — он находится в стационаре отделения травматологии, сообщили ЯСИА в Минздраве Якутии.

Напомним, 13 августа в 5 часов утра на федеральной трассе «Лена» между поселками Чульман и Серебряный Бор произошло столкновение Тойоты Марк II и КамАЗ, в результате ДТП погибли 5 человек, сотрудниками ГИБДД было установлено, что в легковом автомобиле на момент аварии находились 9 человек, включая водителя.

Троих пострадавших отправили в Нерюнгринскую ЦРБ, один из них на прошлой неделе скончался от полученных травм. Еще одного из пострадавших доставили санрейсом в Якутск в крайне тяжелом состоянии. В данный момент его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое с положительной динамикой, он находится в реанимации.