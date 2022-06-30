30.06.2022
12:44
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Происшествия
Состояние двух пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Якутии оценивается как крайне тяжелое
17 человек госпитализированы
17 пострадавших при крушении вертолета в Алданском районе доставили в Якутск.
«После оказания необходимой медицинской помощи на месте 17 пострадавших эвакуированы в РБ № 2 — ЦЭМП. Состояние двух пострадавших — крайне тяжелое, остальных — тяжелой и средней тяжести. Всё необходимое лечение пациенты получают в полном объеме», — сообщили в пресс-службе медучреждения.
Вертолет Ми-8, работавший на тушении лесных пожаров, зацепил дерево и совершил вечером 29 июня жесткую посадку в тайге в Алданском районе. На его борту находились три члена экипажа «Полярных авиалиний» и 20 сотрудников Авиалесоохраны.
Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА
#вертолет МИ-8#жесткая посадка#Состояние двух пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Якутии оценивается как крайне тяжелое#Якутия#ЯСИА
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