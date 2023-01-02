Состоялся звездный концерт «Умнуллубат көмүс ырыалар»

2 января в Доме Дружбы Народов им. А.Е. Кулаковского состоялся масштабный концерт «Умнуллубат көмүс ырыалар». Звезды якутской эстрады исполнили золотые хиты 70-90 годов.

Всенародно любимые песни, вошедшие в программу и, особенно, их исполнители, тронули сердца каждого. Кумиры нескольких поколений погрузили гостей в атмосферу приятной ностальгии и порадовали поклонников узнаваемыми с первых строк песнями. Участниками концерта стали Владимир Заболоцкий, Анастасия Готовцева, Екатерина, Алексей Егоровы, Константин Мохначевский, Александр Емельянов, Варя Аманатова, Вячеслав Попов, Владимир Индигирский, Исай Брызгалов, Владимир Татаринов, Сардана Осипова, «Сунтаар күөрэгэйдэрэ», Бүөккэ Бөтүрүөп, Степан Васильев, Афанасий Афанасьев, Святослав Эверстов, Николай Прокопьев, ВИА «Дьол». Ведущей концерта выступила неподражаемая Валентина Чиркова.

На концерте Алексей Егоров, председатель Союза авторов — песенников РС(Я) вручил почетный знак «Үйэлээх ыралар» Константину Мохначевскому.

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Два часа праздничной программы прошли на одном дыхании. Зрители разных возрастов уходили со словами благодарности всем исполнителям и организаторам концерта. «Красивые песни для души. Чистые мелодии. Мы в восторге» – делились они эмоциями.

Пресс-служба ДДН РС(Я)