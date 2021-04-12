Состоялся закрытый показ фильма «Агент Мамбо: Трупак»

Сегодня, 12 апреля в кинотеатре «Синема Центр» состоялся закрытый показ комедии «Агент Мамбо: Трупак», о съемках которой SakhaLife уже писал более подробно.

По традиции фильм представили основные члены съёмочной группы — второй режиссёр Владимир ТИМОФЕЕВ, исполнители главных ролей — Альберт НОГОВИЦЫН, Илья ПОПОВ, Виталий ЩУКИН.

«Трупак» повествует о парне из Дьулусе (Альберт НОГОВИЦЫН), работавшего кочегаром в деревне и мечтавшем стать известным рэп-исполнителем. И однажды он получает письмо, что его разыскивает родная сестра. Тогда главный герой со своим лучшим другом Афоней (Илья ПОПОВ) едет в Якутск, где их ждут как комичные, криминальные, так и порой трагичные приключения…

Фильм так же будет интересен тем, что в эпизодических и второстепенных ролях снялись известные вайнеры, певцы, актёры, рэпперы. Я даже думаю, что это первое якутское кино, в котором снялось так много известных личностей республики, а кто именно был в камео, раскрывать не будем, пусть зрители сами увидят и узнают своих любимчиков в разных образах.

А если вам нравятся рэп-музыка, криминальные комедии, уличные движения, то бегом в кинотеатры с 15 апреля! Фильм вас точно не разочарует!

После показа, в пресс-центре «Сахамедиа» состоялось обсуждение фильма с участием создателей (присоединились режиссёр и сценарист Алексей АМБРОСЬЕВ — младший, продюсер Степан ПОРЯДИН), блогеров, которое провел известный журналист Егор КАРПОВ.

Степан ПОРЯДИН:

— Прошлой весной мы задумали съёмки, затем началась пандемия, работать стало практически невозможно. Но мы не сдались, всей командой получили справки, что здоровы, начали съёмки.

Хотели начать с Намского района, но местный Роспотребнадзор нам запретил из-за карантина. Такая же ситуация была и в Усть-Алданском районе. Поэтому стартовали с Якутска.

Когда уже заканчивали съёмки, карантин постепенно спал, отсняли нужные эпизоды в Намском и Усть-Алданском районах.

В новом фильме практически состав команды не изменился, присоединился актёр Илья ПОПОВ, это его дебют, надеемся, что он понравится зрителям и Мария МИХАЛЕВА, актриса Театра Олонхо.

У нас на этом проекте бюджет чуть больше, около 3,5 миллионов рублей, когда как на прошлый фильм потратили порядка 1,5 миллионов (сборы же в республике составили 15 миллионов). Поэтому качество, конечно, повысилось, техническое оснащение стало лучше, наняли много членов группы — стилисты, художники, реквизиторы и так далее. На первом же фильме мы все этим занимались сами.

Виталий ЩУКИН:

— Всё мы любители хип-хопа, рэп-музыки, в свободное время всегда его слушаем, поэтому в фильме его много. Представили много поколений, есть как и новое, так и олдскул. В фильме сыграли известные якутские рэпперы. Попытались всех объединить в один фильм, единый проект.