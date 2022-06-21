Состоялся Ысыах Якутского федерального исследовательского центра

В конце прошлой недели состоялся первый после вынужденного перерыва Ысыах ФИЦ «ЯНЦ СО РАН». Из-за эпидемиологических ограничений главный летний праздник не проводился ни в 2020, ни в 2021 году.

Долгожданное мероприятие началось с обряда благопожелания — алгыса, который провел культорганизатор Многофункционального культурного комплекса Рассолодинского наслега Мегино-Кангаласского улуса Роман Иванов. Ведущей ысыаха выступила режиссер-сценарист, мелодист Ульяна Скрябина — Умсулҕан Хотун.

Собравшихся поздравили вновь избранный генеральный директор Якутского федерального исследовательского центра, член-корреспондент РАН Михаил Лебедев, первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил Присяжный и председатель Объединенного профсоюзного комитета работников науки Республики Саха (Якутия) Григорий Ширман. В торжественной обстановке Михаил Присяжный вручил сотрудникам ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» почетные награды и звания.

Михаилу Лебедеву он вручил Благодарность от оператора Года науки и технологий АНО «Национальные приоритеты» за вклад и активное участие в реализации мероприятий Года науки и технологий.

В этот по-настоящему теплый летний день для сотрудников научного центра были проведены различные конкурсы и спортивные соревнования.

В конкурсе на лучшее оформление праздничных участков-тюсюлгэ победил коллектив Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова, второе место занял коллектив Института физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН, третье место — коллектив Головного центра ЯНЦ СО РАН.

В конкурсе национальных костюмов победили: среди женщин — Людмила Коколова из ЯНИИСХ и Прасковья Стручкова из Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, среди мужчин — Владимир Борисов из ЯНЦ СО РАН. В номинации «Семейный костюм» победила семья Игоря Колтовского, сотрудника Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН, поощрительный приз получила семья Михаила Неустроева и Надежды Тарабукиной из ЯНИИСХ.

В конкурсе на самую длинную косу первое и второе место заняли соответственно сотрудницы ИГИиПМНС СО РАН Екатерина Ефремова и Прасковья Стручкова. Третье место заняла сотрудница ЯНИИСХ Александра Сысоева.

Как всегда, интересно и азартно прошли спортивные состязания. Накал страстей поддерживали болельщики — друзья и коллеги каждого участника. В перетягивании палки — мас-рестлинге победителем среди мужчин в весовой категории до 80 кг стал Иван Алферов, сотрудник ЯНИИСХ. Второе место занял Глюк Жирохов, сотрудник ЯНЦ СО РАН. Третье место — Алексей Львов из ЯНИИСХ.

В весовой категории свыше 80 кг победителем по мас-рестлингу стал атлет из ЯНИИСХ Евгений Кузьмин. Второе место занял сотрудник Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН Дьулустан Платонов, третье место — представитель ИФТПС СО РАН Александр Габышев.

Среди женщин в перетягивании палки в весовой категории до 70 кг победа досталась представительнице ИМЗ СО РАН Алёне Шестаковой. Второе место заняла Евгения Рожина из ЯНИИСХ, третье место заняла сотрудница Института проблем нефти и газа СО РАН Анна Халдеева.

В весовой категории свыше 70 кг сильнейшей мас-рестлершой стала представитель ЯНИИСХ Варвара Буслаева. Второе место заняла сотрудница ЯНЦ СО РАН Мария Ефремова. Третье место заняла Вилена Борисова из ЯНИИСХ.

В перетягивании каната победила команда ЯНИИСХ-1, второе место заняла команда ИПНГ СО РАН, третье место вытянула команда ЯНИИСХ-2.

В национальной борьбе «Хапсагай» великолепную, запоминающуюся победу одержал сотрудник Института горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН Юрий Никулин. Второе место занял Евгений Кузьмин из ЯНИИСХ. Третье место — Дмитрий Петров из ИПНГ СО РАН.

Празднование Ысыаха завершилось зажигательной дискотекой.