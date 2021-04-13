Состоялся второй этап Чугуновских агрочтений

9 и 10 апреля на базе Арктического государственного агротехнологического университета состоялся II этап Всероссийской научно-практической конференции агротехнологической направленности «Чугуновские агрочтения», посвященной 65-летию аграрного образования РС (Я) и Году науки и технологий в России.

В АГАТУ собрались победители и призеры улусного этапа конференции, учащиеся 7-11 классов агропрофилированных и общеобразовательных школ. А так же, студенты АГАТУ и СФВУ им. М.К. Аммосова.

Участников конференции поздравили и пожелали успехов в их научных работах врио ректора АГАТУ К.К. Кривошапкин, доктор сельскохозяйственных наук А.В. Чугунов, заместитель министра образования и науки РС(Я) В.И. Тихонов, заместитель министра сельского хозяйства РС (Я) Н.С. Афанасьев и председатель постоянного Комитета Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Ф.В. Габышева.

Выступающие на торжественном открытии Чтений поблагодарили Афанасия Васильевича Чугунова за подвижнический труд, за инициативу, за патриотические чувства, которые он сумел облечь в хорошую форму, подстегивающую к развитию сельскохозяйственного труда руками молодежи.

Второй этап конференции проводилась по 10 тематическим секциям: «Растениеводство, переработка продукции растениеводство», «Животноводство, переработка продукции животноводства», «Ветеринария, биология, экология», «Агроинженерия, сельскохозяйственная техника», «Экономика сельского хозяйства, предпринимательство», «Агробиотехнология, агроробототехника», «Мелкое домашнее хозяйство (кролиководство, овощеводство)», «Пчеловодство, домашняя аптека», «Мое село (литературное творчество)», «История развития аграрной науки и аграрных технологий».

Ежегодно уровень экспериментально-опытнических работ учащихся улучшается. Учителя и учащиеся осваивают новые, современные методики исследований.

Преподаватели АГАТУ, научные сотрудники Яниисх, других научных институтов работают совместно с агрошколами летних лагерях по разным направлениям. Совместно с НИР участвуют в научных экспедициях, например Соболохская, Улахан Чистая агрошколы Момского улуса, провели исследование по изучению растительных популяций, изучению мерзлотных почв. Совместно с научно — исследовательскими институтами участвуют разного уровня научных экспедициях. Например, Соболохская и Улахан-чистайская агрошколы Момского улуса под руководством Валентины Абдулзьяновны Фазульяновой провели наблюдении по изучению мерзлотных почв, растительных популяций арктической зоны. В Центральном зоне Хатасская агрошкола в тесном сотрудничестве с АГАТУ. Они недавно с нашими учеными осваивали современные методы меристемного оздоровления картофеля и расширили географию изучения районированных сортов картофеля» отметила А.П. Аржакова, доцент и эксперт по растениеводству Чугуновских агрочтений.

По мнению экспертов, председателей секций, качество работ школьников и студентов очень высокое и комиссиям было сложно выбрать победителя, некоторые работы тянули на уровень дипломных работ. Это обстоятельство наоборот порадовало наших преподавателей, сельские ребята познали радость учебы, научного творчества, и внедрение их работ поднимут уровень жизни селян. Особенно много работ были представлены в секции растениеводство, овощеводство, животноводство.

Всем участникам был выдан сертификат об участии в научно-практической конференции, лучшие работы были отмечены дипломами I, II и III степени.

Коллектив АГАТУ искренне благодарит за оказание спонсорской поддержки в реализации II этапа Всероссийской научно-практической конференции агротехнологической направленности «Чугуновские агрочтения», посвященной 65-летию аграрного образования РС (Я) и Году науки и технологий в России: генерального директора «Национальный художественный музей РС (Я) В.В. Тимофеева, художницу Миру Аргунову, директора национальной библиотеки С.В. Максимова, цветочный салон «Зеленый рай» директор А.Н.Жиркова, АО Акционерный комерческий банк, Международный финансовый клуб в лице директора В.Д.Данилова, генеральному директору Хатасского свинокомплекса Н.В. Кларова, директору ИБПК СО РАН И.М Охлопкова и «Детское Издательство Кэскил Имени Н. Е. Мординова-амма Аччыгыйа» в лице директора О.И. Семеновой.

Итоги Чугуновских чтений