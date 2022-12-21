Состоялся VII съезд якутских писателей

19 декабря в Доме профсоюзов прошел очередной VII съезд Союза писателей Республики Саха (Якутия). Из 145 членов творческого союза присутствовал 81 писатель. С приветствием к съезду выступили почетные гости – заместитель министра культуры и духовного развития республики А.И.Ноев, председатель Ассоциации «Писатели Якутии», вице-президент Академии духовности Якутии О.Г.Сидоров, генеральный директор издательской компании «Айар» А.В.Егоров. Было зачитано приветствие к съезду председателя Международного сообщества писательских союзов (МСПС), известного русского поэта Ю.В.Коноплянникова.

Участники съезда заслушали доклад председателя творческого союза, народного поэта Якутии И.В.Мигалкина о проведенной с 2016 года работе.

Во второй части работы съезда писатели приступили к выборам председателя союза на новый период. Было выдвинуто два кандидата – сложивший полномочия И.В.Мигалкин и главный редактор литературно-художественного журнала “Курулгэн” А.Г.Гуринов-Арчылан. По итогам тайного голосования председателем Союза писателей РС(Я) в третий раз подряд был избран народный поэт Якутии И.В.Мигалкин, набравший подавляющее большинство голосов участников съезда.