Состоялся вечер памяти известного ученого-экономиста Татьяны Мостаховой

4 февраля в Якутском научном центре СО РАН состоялся вечер памяти, посвященный 60-летию со дня рождения известного ученого-экономиста, Отличника социальной службы РС(Я), Отличника государственной гражданской службы РС(Я), доктора экономических наук Татьяны Семеновны Мостаховой (22.01.1960 – 28.07.2018).

К этой памятной дате ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» издан Биобиблиографический указатель всех научных трудов Татьяны Семеновны. В указатель вошли воспоминания ее родных, близких и коллег.

Татьяна Мостахова много лет проработала в Комитете по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха (Якутия), в Департаменте по делам народов Республики Саха (Якутия), в Государственном комитете по национальной политике Республики Саха (Якутия). При непосредственном участии Татьяны Семеновны расширялись меры государственной демографической политики по увеличению рождаемости, улучшению качества жизни на Севере, разрабатывались указы Президента республики Михаила Ефимовича Николаева, направленные на поддержку сирот, многодетных семей, молодых специалистов, направляющихся на работу в сельскую местность и многое другое.

Она являлась членом Совета Якутского регионального отделения Русского географического общества, членом этнологической экспертной комиссии при Правительстве РС(Я).

С 2012 года Татьяна Семеновна работала в Якутском научном центре СО РАН научным сотрудником отдела региональных экономических и социальных исследований, а затем — ученым секретарем.

На вечере памяти советник председателя ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», руководитель отдела региональных экономических и социальных исследований, доктор экономических наук Александр Пахомов выразил благодарность сотрудникам ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», составителям Биобиблиографического указателя — руководителю Центральной научной библиотеки Ольге Избековой, ученому секретарю, кандидату экономических наук Екатерине Федоровой, библиографу Центральной научной библиотеки Отаве Федоровой, дочери Татьяна Семеновны, специалисту-аналитику Отдела региональных экономических и социальных исследований Дарье Тумановой. Отдельную благодарность Александр Алексеевич выразил директору Института мерзлотоведения СО РАН Михаилу Николаевичу Железняку за издание Биобиблиографического указателя.

«Этот указатель научных публикаций Татьяны Семеновны будет направлен в научные учреждения и в библиотеки», — подчеркнул Пахомов.

«Она воспитала меня как руководителя. Я глубоко благодарен Татьяне Семеновне, за все те годы, что мы проработали с ней вместе», — отметил председатель Общественной палаты Республики Саха (Якутия) Алексей Сергучев.

Вспоминая Татьяну Семеновну, участники вечера памяти отмечали её удивительную доброту, эрудированность, организаторский талант, готовность прийти на помощь, её безграничную преданность и любовь к своим родным, к своей семье.