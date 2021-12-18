Состоялся Совет представительных органов МО Якутии при Ил Тумэне

Председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Алексей Еремеев 17 декабря 2021 провел заседание Совета представительных органов муниципальных органов Республики Саха (Якутия). Совет прошел в очно-заочном формате с использованием видеоконференцсвязи.

В своем выступлении Председатель Ил Тумэна коснулся первоочередных задач, поставленных Главой Якутии Айсеном Николаевым в своем Послании. Алексей Еремеев отметил, что наполняемость и устойчивость республиканского бюджета позволяет направить более половины расходов на социальные вопросы. Кроме того, вливания по отрасли сельского хозяйства беспрецедентные. «Уже заложено по отрасли сельского хозяйства более 12,5 млрд руб. Ожидаем федеральную поддержку в размере 2- 2,5 млрд. руб. В итоге планируем 15-16 млрд руб.», — сказал он.

Также председатель парламента отметил планы в год 100-летия республики выделить каждому новорожденному по 100 тыс. рублей, а также поручение Главы Якутии в течение пяти лет решить вопрос по обеспечению жильем семей с пятью и более детьми.

Далее Председатель Госсобрания ознакомил с принятым законом о публичной власти и предстоящей реформой местного самоуправления. Как он подчеркнул, представительным органам, муниципалитетам необходимо тщательно рассмотреть и внести свои предложения в проект закона об общих принципах организации местного самоуправления. Проект закона вчера был внесён председателями комитетов Госдумы и Совета Федерации Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Проект закона получен региональным парламентом уже вчера и уже сегодня роздан членам Совета представительных органов МСУ.

Как сообщил Алексей Ильич, в начале следующего года планируется обсуждение законопроекта на заседании Совета представительных органов муниципальных органов Республики Саха (Якутия). Состоится обучение председателей районных советов в Высшей школе инновационного менеджмента. Осенью планируется II Cъезд депутатов представительных органов муниципальных образований.

Далее с информацией об основных параметрах республиканского бюджета выступил председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев.

Юрий Михайлович рассказал о ходе работы согласительных комиссий в рамках подготовки ко второму чтению проекта бюджета на 2022 год и на плановый период. На заседаниях рабочих согласительных комиссий рассмотрено 520 поправок Правительства Республики Саха (Якутия) и 189 поправок народных депутатов республики. Как отметил председатель профильного комитета, большинство поправок были схожими, что является показателем совместной слаженной работы депутатского корпуса и исполнительной власти.

В рамках второго чтения проекта бюджета объем доходной части государственного бюджета РС (Я) на 2022 год был увеличен на 32 млрд 292 млн. рублей. Поступление налоговых доходов планируется в сумме 132 млрд 627,2 млн. рублей. Неналоговые доходы ожидаются в размере 18 млрд 678,8 млн. рублей. Прогноз безвозмездных поступлений на 2022 год принят в соответствии с проектом федерального бюджета и составит 113 млрд 229,8 млн. рублей. Таким образом, объем доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2022 год утвержден в сумме 264 млрд 535,8 млн. рублей.

Юрий Михайлович также подтвердил слова Председателя Ил Тумэна Алексея Еремеева о социальноориентированном бюджете Якутии. Так, доля расходов государственного бюджета, направляемых на защиту граждан и оказание им социально значимых услуг (то есть социальную политику, образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт), составит в 2022 году 49,7% (или 132 937,8 млн. рублей).

Юрий Николаев также рассказал, что по вопросу развития сельского хозяйства парламентарии изначально предлагали сумму в виде поправки в размере 651 млн. рублей. Представители фракции «Единая Россия» вышли с предложением председателю парламента, который в свою очередь инициировал встречу с Главой республики. В результате Айсеном Николаевым было принято судьбоносное решение. Ил Дархан не только поддержал предложение фракции, но и почти в три раза увеличил сумму финансирования, выделяемую из бюджета на сельское хозяйство. В первую очередь, он поручил правительству дополнительно изыскать 500 млн руб. на инвестиционную составляющую программы (строительство овощехранилищ, конебаз, сайылыков, хотонов и др.). Во-вторых, были увеличены средства, предусмотренные через ФАПК «Якутия» (500 млн.руб.) на поддержку сельского хозяйства.

Как сообщил парламентарий, в инвестиционной программе на 2022 год запланированы средства в размере 42 млрд 647,7 млн.рублей, в том числе средства государственного бюджета Якутии в размере 16 млрд 648,7 млн.рублей, федеральные средства в размере 15 млрд 761,2 млн.рублей, средства ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» в размере 10 млрд 142 млн. рублей и др.

Председатель профильного комитета также коснулся сферы межбюджетных отношений и изменения методики распределения трансфертов. Так, создана межведомственная комиссия, в которой рассматриваются предложения местных властей об улучшении методики распределения трансфертов. Например, в измененной методике определен источник и появилась возможность софинансирования муниципалитетами федеральных и республиканских программ, которого ранее не было.

В 2022 году объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов составит 22 млрд 833 млн. рублей с ростом на 10,4%, а субвенции для целей выравнивания бюджетной обеспеченности поселений предусмотрены в объеме 10 млрд 460,4 млн. рублей, что больше на 15,4% показателей 2021 года. Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2022 году предусмотрена в сумме 700 млн. рублей.

Заместитель председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по государственному строительству и местному самоуправлению, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по делам молодежи, физической культуре и спорту Михаил Гуляев проинформировал о принятом Федеральным Собранием РФ законе «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

«Проект федерального закона подготовлен для развития положений Конституции Российской Федерации о единой системе публичной власти и направлен на совершенствование организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. Указанный проект федерального закона с момента поступления в Государственное Собрание (Ил Тумэн) прошел широкое обсуждение с участием народных депутатов, членов Общественно-консультативного совета при Председателе Государственного Собрания (Ил Тумэн), членов Общественной палаты, представителей общественности республики», — сказал Михаил Дмитриевич.

Как отметил парламентарий, на проект закона от субъектов Российской Федерации поступили многочисленные отзывы. Государственным Собранием были предложены 19 поправок в проект закона, 4 принципиальных поправки из которых были учтены в конечном варианте. Сохранились нормы, согласно которым для выражения субъектами своего мнения на проект федерального закона по предметам совместного ведения предусматривается 30-дневный срок. Этот же срок вместо предлагаемого 15-дневного сохранился для представления представительными органами субъектов в Государственную Думу поправок к проектам федеральных законов по предметам совместного ведения. Из проекта закона исключена статья, согласно которой при рассмотрении представительным органом субъекта федеральной законодательной инициативы, предусматривающей расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, было обязательным наличие заключения Правительства Российской Федерации. В законе сохранились действующие нормы, предусматривающие возможность изменения перечня полномочий органов государственной власти субъекта по предметам совместного ведения путем внесения изменений и (или) дополнений в основной перечень, установленный действующим федеральным законом. Также сохранены действующие положения, устанавливающие право органов власти субъектов принимать законы и иные нормативные правовые акты до принятия федеральных законов по предметам совместного ведения, осуществляемые данными органами самостоятельно за счет и в пределах средств бюджета субъекта.

Михаил Дмитриевич привел слова главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, что в Российской Федерации во многом имеются не обеспеченные экономически полномочия, отнесенные к органам местного самоуправления. По словам Клишаса, этот вопрос должны решить в следующем законе по местному самоуправлению, который, как уже сказано выше, поступил в Госдуму.

Председатель Совета депутатов МР «Усть-Алданский улус (район)» Иван Колодезников поднял вопрос повышения заработной платы муниципальных служащих. Председатель улусного Собрания МР «Мегино-Кангаласский улус» Павел Сазонов задал уточняющий вопрос о предстоящей реформе местного самоуправления. Как сообщил Алексей Еремеев, в Якутии создается комиссия по рассмотрению предложений органов власти и муниципалитетов в части реформы местного самоуправления. Парламентарий еще раз призвал всех принять активное в обсуждении законопроекта о местном самоуправлении. В части заработной платы Юрий Николаев проинформировал, что повышение заработной платы муниципальных служащих зависит от роста заработной платы госслужащих, который пока не запланирован.

Председатель улусного Собрания МР «Кобяйский улус (район)» Александра Иванова уточнилась по республиканскому законопроекту «Об административно-территориальном устройстве РС (Я)» в части переименования населенных пунктов. В проекте решения Совета также запланировано проведение широкое обсуждение с органами местного самоуправления данного проекта закона, принятого Ил Тумэном в первом чтении 21 октября 2021 года.

О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с информацией выступил председатель постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Владимир Чичигинаров.

По словам парламентария, принятие законопроекта позволит снять ограничения для иммунизированного населения в посещении торговых центров, ресторанов, и избежать таких ограничений для предпринимателей как полное закрытие объектов, введения локдауна. Все эти нормы законопроекта носят временный характер, и действуют до 1 июня 2022 года.

Владимир Ильич рассказал об обсуждении законопроекта в ходе совместного расширенного заседания двух комитетов: по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости и по государственному строительству и местному самоуправлению. По итогам заседания и с учетом замечаний на пленарном заседании были принято постановление об отзыве от Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

«Данный законопроект он направлен не для ограничений, а для защиты населения от коронавируса и разработан с целью обеспечения равного доступа граждан во время ограничительных мер к мероприятиям и объектам», — подчеркнул Владимир Ильич.

Свои вопросы докладчики по поводу сроков анализов ПЦР, по обеспечению северных районов медицинскими кадрами и оборудованием задали председатель районного Собрания МР «Верхоянский улус (район)» Екатерина Ноговицына, председатель улусного Собрания МР «Кобяйский улус (район)» Александра Иванова, председатель районного Совета депутатов МР «Амгинский улус (район)» Софья Александрова. Председатель районного Совета МО «Мирнинский район» Андрей Кузнецов озвучил предложения по поводу софинансирования оплаты ПЦР-тестов для сельчан и доставки до медицинского центра.

Обменявшись мнениями, члены Совета представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия) приняли решение о необходимости парламенту и органам местного самоуправления республики выработать общую единую позицию перед федеральным центром по внесению изменений и поправок в законодательство.

Совет принял к сведению доклады постоянных комитетов Ил Тумэна и рекомендовал продолжить проведение консультационных, экспертных и дискуссионных площадок с органами местного самоуправления республики с выездом в муниципальные районы. Предлагается возобновить работу Экспертного совета по вопросам развития местного самоуправления при постоянном комитете Ил Тумэна по государственному строительству и местному самоуправлению.

Комитету по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации рекомендовано продолжить практику выездных рабочих заседаний, совместно с профильными министерствами республики по вопросам совершенствования действующей Методики выравнивания бюджетной обеспеченности местных бюджетов городских и сельских поселений. В будущем году запланированы такие выездные совещания комитета по бюджету в Горный улус и Оленекский эвенкийский национальный район.

Представительным органам муниципальных образований рекомендовано оказать поддержку с широким привлечением общественности в вопросе разработки республиканской программы (подпрограммы) «Строительство образовательных учреждений в отдаленных и труднодоступных сельских местностях на 2022-2026 годы», инициированной постоянным комитетом по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных организаций. Предлагается инициировать вопрос принятия решения на уровне руководства республики к 2025 году полного подключения к централизованным источникам теплоснабжения жилых домов в сельских населенных пунктах республики.

В ходе заседания Совета Алексей Еремеев наградил Почетной грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) председателя районного Совета депутатов муниципального района «Хангаласский улус» Анатолия Антонова за заслуги в области социально-экономического развития Республики Саха (Якутия).

Далее представляем комментарии председателей районных советов по итогам заседания.