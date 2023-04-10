10.04.2023
09:53
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Якутия

Состоялся совет директоров Акционерной компании «Железные дороги Якутии»

7 апреля в г. Якутске состоялся Совет директоров Акционерной компании «Железные дороги Якутии». На очном заседании  под председательством первого заместителя председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрия Садовникова приняли участие заместитель генерального директора  — директор по внутреннему контролю и аудиту ОАО «РЖД» Анатолий Чабунин и первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «РЖД» Яна Давыдкина.

В ходе заседания членами Совета директоров обсуждены вопросы  корректировки инвестиционной программы на 2023-2025 годы, приоритетное направление деятельности АО «АК «ЖДЯ», заслушан отчет генерального директора о перечне имущества и необходимых шагах для соблюдения паритетности участия акционеров в уставном капитале АО «АК «ЖДЯ».

В рамках рабочего визита Анатолий Чабунин встретился с председателем Правительства Республики Саха (Якутия) Андреем Тарасенко. Они обсудили вопросы имущественного комплекса АО «АК «ЖДЯ» и создание нового транспортного коридора на основе железнодорожной магистрали Мохэ (КНР) – Джалинда – Сковородино –Нижний Бестях — Магадан. 

Также эти вопросы обсуждены в ходе  встреч с участием первого заместителя начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД Яны Давыдкиной в министерстве имущественных отношений и министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЖДЯ

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