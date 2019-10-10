Состоялся семинар по реализации нацпроекта «Здравоохранение»

7 октября 2019 г. в Мирном прошел выездной семинар по актуальным вопросам реализации национального проекта «Здравоохранение» — «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» специалистами регионального центра первичной медико-санитарной помощи Республики Саха (Якутия).

Проведены теоретические и практические занятия с рабочей группой Мирнинской ЦРБ по внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», с целью улучшения лечебно диагностических процессов, с целью сокращения времени ожидания в очередях, повышения доступности и качества медицинской помощи, создания комфортных условий пребывания пациентов в поликлинике и принятия эффективных управленческих решений с применением элементов Lean – технологий в здравоохранении.



Напомним, что до конца года будет внедрен проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в 9 медицинских организациях Республики Саха (Якутия):

1. ГАУ РС (Я) «Медицинский центр г. Якутска»;

2. ГБУ РС (Я) «Поликлиника №1»;

3. ГБУ РС (Я) «Якутская городская больница №2»;

4. ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3»;

5. ГБУ РС (Я) «Амгинская центральная районная больница»;

6. ГБУ РС (Я) «Алданская центральная районная больница»;

7. ГБУ РС (Я) «Олекминская центральная районная больница»;

8. ГБУ РС (Я) «Мирнинская центральная районная больница»;

9. ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская центральная районная больница».

Кроме того, в 2020 году новая модель оказания медицинской помощи на основе принципов бережливого производства будет внедрена не менее, чем в 40 медицинских учреждений.