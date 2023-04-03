Состоялся сеанс одновременной игры в шашки на 500 досках: Рекорд!

Рекорд!

2 апреля в Якутске в честь 100-летия физкультурного движения в Якутии прошел масштабный сеанс по игре в русские шашки на 500 досках. Альтернативный сеанс одновременной игры – это сеанс, который проводят сразу два или несколько сеансеров, делающих ходы поочередно, при этом не советуясь друг с другом.

Как отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев, в республике шашки сильно развиты, но есть куда двигаться дальше. «В систему дополнительного образования республики надо активно внедрять и развивать как можно больше интеллектуальных игр – это и шашки, и шахматы, и Го, и другие», — сказал глава.

Участниками сеанса являются 500 человек — любителей шашек из близлежащих районов и города Якутска.

В своем выступлении заместитель председателя Правительства республики Сергей Местников отметил, что шашки в нашей республике пользуются у населения большой популярностью. Благодаря первому президенту республики Михаилу Ефимовичу Николаеву это движение приобрело массовый характер и развивается во всех районах и наслегах Якутии.

В мероприятие вовлечены 50 опытных судей, которые будут следить за соблюдением правил игры и сообщать результаты сыгранных партий главному судье и секретарю.

Сеансерами выступают 8 якутских гроссмейстеров: Александр Азаров, первый гроссмейстер из якутян, бронзовый призер чемпионата мира по русским шашкам, Гаврил Колесов, международный гроссмейстер, чемпион Европы, 12-кратный чемпион мира, Иван Токусаров, международный гроссмейстер, чемпион Европы, 2-кратный чемпион мира, Николай Стручков, международный гроссмейстер, 4-х кратный чемпион мира, чемпион Европы, Матрена Ноговицына, международный гроссмейстер, чемпионка Европы, 5-кратня чемпионка мира, Андрей Федотов, международный гроссмейстер, 2-кратный чемпион мира, Наталья Шестакова, международный гроссмейстер, серебряный призер чемпионата Европы, Ксения Нахова , международный гроссмейстер, серебряный призер чемпионата Европы.

Напомним, что данное событие будет зарегистрировано в Международном агентстве регистрации рекордов «Интеррекорд» как самый массовый сеанс одновременной игры в истории шашечного спорта.