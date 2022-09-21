Состоялся республиканский учебно-полевой сбор Якутского казачьего полка

Республиканский учебно-полевой сбор Якутского казачьего полка собрал более 300 человек

17 сентября 2022 года на территории Зеленого луга в городе Якутске состоялись республиканские учебно-полевые сборы Якутского окружного казачьего общества «Якутский казачий полк», в которых приняли участие 22 команды образовательных учреждений города Якутска и Алданского района Республики Саха (Якутия). Мероприятие проведено при поддержке Окружной администрации города Якутска. Организаторами учебно-полевых сборов являются Якутское окружное казачье общество «Якутский казачий полк», Якутское городское казачье общество «Якутская городовая казачья команда», Якутский республиканский фонд содействия развитию казачества.

Участниками сборов стали более 300 человек. Также в рамках сборов проведен I этап всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи в Республике Саха (Якутия).

В судействе конкурсной программы приняли участие представители измерительного пункта Войсковой части 14129, Якутского окружного казачьего общества «Якутский казачий полк».

На сборах сотрудники подразделений ГУ МЧС России по РС(Я) провели практические занятия по использованию спасательного оборудования на воде и средств защиты на водных объектах (Центр ГИМС), познакомили ребят с аварийно-спасательными инструментами для оказания помощи пострадавшим (Поисково-спасательный отряд), а также с пожарной техникой, вооружением и боевой одеждой пожарного (6-ая пожарно-спасательная часть).

Начальник измерительного пункта Войсковой части 14129 Владимир Леоненкоотметил,что казаки стояли у истоков формирования нашего государства, общества и военного имиджа нашей страны.

«У казаков очень высоко развито чувство патриотизма, гордости за свой народ, любовь к Родине и православной вере. Сегодня необходимо использовать опыт казаков по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Казачий дух формирует волю к победе, победить в любой битве не смотря ни на что», — подчеркнул Владимир Леоненко.

Ученик МБОУ СОШ № 33 Александр Григорьев поделился, что ему больше всего понравились занятия ГУ МЧС, участие в военизированной эстафете.

«На сборах я получил большой практический опыт, который мне пригодится при призыве к службе в армии», — отметил ученик.

Учебно-полевые сборы проведены за счет средств субсидии Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия), Окружной администрации города Якутска.

По итогам общекомандного зачета победителями учебно-полевых сборов Якутского окружного казачьего общества «Якутский казачий полк» стали следующие команды:

I место — Команда № 1 Православного военно-патриотического клуба «Молодая Якутия» (руководитель В.Н. Игаев), II место — Команда «Казарла» МБОУ СОШ № 5 п.Ленинский Алданского района РС(Я) (руководитель И.В. Вахрушев), III место – Команда «Табагинский казачий дозор» МОБУ «Табагинская СОШ» ГО «Город Якутск» (руководители В.М. Рыжкин, А.С.Степанова).

По итогам общекомандного зачета победителями I этапа Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи в Республике Саха (Якутия) стали следующие команды:

I место — Команда «Казарла» МБОУ СОШ № 5 п.Ленинский Алданского района РС(Я) (руководитель Вахрушев Игорь Владимирович), II место — Команда № 1 Православного военно-патриотического клуба «Молодая Якутия» (руководитель В.Н. Игаев), III место – МОБУ СОШ № 38 ГО «Город Якутск» (руководитель П.Ф. Дяриков).

Якутские казаки благодарят за содействие в организации и проведении учебно-полевых сборов:

ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) (и.о. начальника Немцов В.М.) за проведение практических занятий на сборах;

Измерительный пункт Войсковой части 14129 (начальник Леоненко В.В.) за организацию работы судейской коллегии на этапах соревнований;

Управление образования Окружной администрации города Якутска (начальник Петрова М. П.)

ГУ ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» (и.о. директора Жирков Д.И.) за организацию и проведение I этапа Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи в Республике Саха (Якутия);

ГБУ РС(Я) «Управление физической культуры и массового спорта» (руководитель Оконешников Р.И.), Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) (министр Шамаев П.В.), ООО «Якутский Гормолзавод» (директор Самсонов И.А).