Состоялся прямой эфир Николая Дегтярева в сети Инстаграм

27 января состоялся первый в этом году прямой эфир председателя Федерации профсоюзов Якутии Николая ДЕГТЯРЕВА на странице @sakhaprof в сети Инстаграм. Эфир профсоюзного лидера просмотрели более 400 человек, поступило более 40 вопросов.

Николай Дегтярев вначале прямого эфира коротко рассказал о планах профсоюзов республики в наступившем году, сообщив, что в связи с объявлением 2022 года Годом информационной политики и цифровизации работы, будет усилена работа в данных направлениях. «В Федерации профсоюзов республики будет принят отдельный план работы. За последние два года цифровизация предоставляемых услуг и работы развивается быстрыми темпами. Созданы абсолютно новые технологии в сфере IT. Но, к большому сожалению, профсоюзы в этом плане отстают. И мы должны сделать шаг вперед к введению электронного профсоюзного учета, обмена информацией, доведения информации до членов профсоюзов. В информационной работе нам необходимо активизировать освещение профсоюзной работы в социальных сетях, усилить работу с внешними СМИ, стремиться к созданию единого информационного поля профсоюзов Якутии», — подчеркнул Николай Дегтярев.

Далее председатель Федерации профсоюзов республики остановился на более острых вопросах, поступающих от трудящихся региона. В основном они касаются особенностей работы в условиях пандемии – предоставления дней отдыха при вакцинации/ревакцинации, перехода на дистанционную работу, отстранения от работы, предоставления больничных. «Больничные листы оформляются только по осмотру врача. Поэтому вызов врача необходим. Листок нетрудоспособности по причине карантина оформляется согласно предписания Роспотребзнадзора в соответствии с пунктом 52 Порядка 1089н, утвержденного приказом Минздрава РФ от 23 ноября 2011 года. Также больничные выдаются при уходе за больным членом семьи. А на самоизоляцию в связи с контактом с больным человеком листки нетрудоспособности не выдаются. Контактировавшие с больными должны находиться на самоизоляции в течение недели, ранее этот срок был 14 дней. Исключение составляют граждане, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 и перенесшие заболевание в течение последних шести месяцев, при отсутствии симптомов. Требование карантина на них не распространяется. При этом, если у вас был контакт с больным коронавирусной инфекцией, то ПЦР-тесты проводятся бесплатно и результаты можно получить в течение суток», — сообщил Николай Дегтярев.

Одним из нерешенных на сегодня вопросов профсоюзный лидер назвал принятие организациями Порядков по обеспечению, компенсации и возмещения расходов работниками при переводе на удаленный режим работы согласно 49 главы ТК РФ. «В связи с этим мы вынуждены были обратиться в Прокуратуру республики по проведению проверок соблюдения трудового законодательства», — подчеркнул Николай Дегтярев и в ходе прямого эфира обратился к коллегам-профсоюзным лидерам организаций, учреждений республики настаивать на принятии соответствующих локальных актов в своих учреждениях. Особое внимание на это он попросил обратить профсоюзным лидерам образовательных учреждений.

Вторым проблемным вопросом, находящимся на контроле Федерации профсоюзов республики Николай Николаевич назвал вопрос оплаты компенсации проезда в отпуск работников. «Есть большие опасения, что в связи с принятым решением Правительства РФ о переносе с 2020 года на 2021 год и с 2021 года на 2022 год права на компенсацию проезда в отпуск работников, у организаций может возникнуть нехватка средств на эти цели. Федерацией профсоюзов республики было направлено предпруждение в адрес Правительства республики о данной проблеме. Это законные гарантии работников Крайнего Севера и здесь не уместны отговорки об отсутствии средств. Графики отпусков этого года в трудовых коллективах должны быть уже утверждены, и я прошу коллег взять данный вопрос на особый контроль», — обратился профсоюзный лидер коллегам – председателям первичных профсоюзных организаций республики.

Далее председатель Федерации профсоюзов республики ответил на поступающие вопросы. Прямой эфир сохранен на странице @sakhaprof , там вы можете услышать ответы и на свои волнующие вопросы.

Диалог с трудящимися республики в формате прямых эфиров в социальной сети Инстаграм будет проводиться ежемесячно. Это позволяет нам дополнительно услышать вопросы от людей труда, узнать их настроение, ответить на острые вопросы, и по поступающим вопросам и отзывам принимать соответствующие решения по их дальнейшей проработке. Также напоминаем, что в Федерации профсоюзов Якутии действует ватсап-линия по номеру 8-914-286-00-36, а также на официальном сайте Федерации sakhaprofs.org имеется раздел «Задай вопрос профсоюзам». На вопросы жителей республики отвечают лично председатель Федерации профсоюзов рсепублики и специалисты Федерации. Ответы стараемся направить в кратчайшие сроки.