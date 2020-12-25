Состоялся правительственный час по организации диализной помощи в Якутии

На этой неделе в режиме видеоконференции состоялся правительственный час на тему «Организация диализной помощи больным с нефрологическими заболеваниями в Республике Саха (Якутия)», где приняла участие Марфа БУРЦЕВА, главный врач «Центра современной нефрологии и диализа». Для обсуждения вопроса приняли участие: Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Петр ГОГОЛЕВ, Министр здравоохранения РС(Я) Елена БОРИСОВА, директор ТФОМС РС(Я) Александр ГОРОХОВ, вице- спикер Ил Тумэна Антонина ГРИГОРЬЕВА, председатель постоянного комитета парламента по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Владимир ЧИЧИГИНАРОВ, руководитель Управления Росздравназора по республике Евгений ИННОКЕНТЬЕВ.

В начале, участники видеоселектора прослушали доклад Министра здравоохранения РС (Я) Елены Борисовой. После выступления были обсуждены вопросы, касающиеся лекарственного обеспечения пациентов, находящихся на гемодиализе.

Евгений Иннокентьев поставил на обсуждение вопрос о перитонеальном диализе. Председатель ассоциации пациентов, находящихся на ЗПТ, Ольга МЕЛЬЧИНОВА затронула вопрос питания во время процедуры диализа.

Депутатов интересовал вопрос о раннем выявления заболеваний почек у населения, в частности, охват пациентов, которые живут в труднодоступных населенных пунктах. Марфа Бурцева рассказала о деятельности «Центра современной нефрологии и диализа» за уходящий год и отметила, что благодаря грамотной организации маршрутизации со стороны Министерства здравоохранения Якутии, в нашей республике, в период пандемии ковид-19, Центр проводит процедуру гемодиализа пациентам заболевшим новой коронавирусной инфекцией. Также, главный врач рассказала о переходе пациентов с гемодиализа на перитонеальный диализ. Так, в начале ноября состоялась видеоконференция пациентов с врачом -хирургом, врачом -нефрологом, старшим научным сотрудником ГБУЗ МОНИКИ (г. Москва) Александром СМОЛЯКОВЫМ.

А с 15 по 18 декабря по приглашению руководства «Центра современной нефрологии и диализа» он с рабочим визитом посетил Якутск. За эти дни Александр Смоляков совместно с хирургами ГБУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ» прооперировал 11 пациентов, из –них шесть человек прикреплены в «Центре современной нефрологии и диализа», четверо к центру диализа «Диалог» и двое пациентов к «РБ№1-НЦМ». Операции были проведены в части установки катетера для перехода на перитонеальный диализ. В конце мероприятия Министр здравоохранения РС (Я) Елена Борисова отметила, что будет усилена работа по раннему выявлению нефрологических болезней и патологий, в том числе посредством телемедицинской консультации. Кроме того, в следующем году будет решен вопрос обеспечения аппаратами искусственной почки в крупных районах. Предложение руководителя здравоохранения региона нашло поддержку среди депутатов Госсобрания Ил Тумэн.