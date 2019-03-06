Состоялся онлайн-урок со школьниками из разных городов и участниками смены «Дети Арктики» 

5 марта в рамках образовательного проекта «Образ будущего», реализуемого в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», состоялся онлайн-урок «Международное сотрудничество в Арктике», в котором приняли участие школьники 10-го классов города Билибино Чукотского Автономного округа, экспериментальной школы-интернат «Арктика» города Нерюнгри и участников профильной смены «Дети Арктики» Центра «Сосновый бор».

Урок провел Михаил Погодаев, исполнительный директор Секретариата Северного Форума, президент Ассоциации «Оленеводы мира».

На онлайн-уроке школьники, выслушав выступление Михаила Погодаева на тему международного сотрудничества в Арктике, обсудили проблемы развития отдаленных зон, перспективы взаимодействия с другими субъектами и странами, возможности совместных действий по развитию зоны, затронули темы исследовательской деятельности и туризма, освоении полезных ископаемых и решении экологических проблем.

«Сегодня много говорится о проблемах Северных регионов, и наша задача сегодня донести проблему до подрастающего поколения, вовлечь молодежь в научную работу и лидерство в Арктике. Благодаря инициативе сотрудников Центра «Сосновый бор» старшеклассники из разных школ и городов, живущих отдаленно, получили уникальную возможность онлайн выслушать друг друга, обменяться мнениями и обсудить актуальные проблемы своих регионов», — отметил модератор урока Михаил Погодаев.

Такие же серии онлайн-уроков в рамках образовательного проекта «Образ будущего» планируется провести на разные актуальные темы с охватом школьников из разных школ и городов и разного возраста. Мы приглашаем всех наших партнеров и всех желающих активно участвовать в работе данного образовательного проекта расширяя границы знаний у подрастающего поколения!

Проект «Образ будущего» представляет собой онлайн вебинар, участники которого из разных городов и мира обмениваются знаниями, опытом, мнением, обсуждают и выдвигают свои решения на различные проблемные темы.