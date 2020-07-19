Состоялся онлайн поединок юных шашистов Якутии и Уханя

Завершились товарищеские матчи по стоклеточным шашкам с участием воспитанников Малой академии наук Якутии.

В онлайн-матчах приняли участие 18 детей из Якутии, а точнее – воспитанники онлайн-лагеря «Ленский край» Малой академии наук. Юные шашисты сыграли три товарищеских матча: с детьми из Санкт-Петербурга, Белоруссии и в завершение серии с китайскими сверстниками из города Ухань. Матч проходил на игровой платформе lidraughts.org в три тура на 18 досках.

В первом туре наши дети выиграли со счётом 24-12. Во втором также с убедительным счетом 23-13. Ну а в третьем якутские и китайские ребята разошлись с миром: 18-18.

«В Ухани есть большая шашечная школа. Гроссмейстер, десятикратный чемпион мира Алексей Чижов из Удмуртии тренирует китайских детей. Вышли на него, организовали матч. Участники были разных возрастов, к примеру, наш самый старший игрок – 15-летний. В команде Ухани один из участников – 20-летний юноша. Такие матчи провели впервые, мы никогда не организовывали среди детей такие игры в дистанционном формате», – сообщает старший тренер сборной Якутии Иван Павлов.

Вообще, с этим печально прогремевшим на весь мир городом якутские шашисты давно наладили связи. Так, в недавнем прошлом, но еще задолго до эпидемии, состоялись онлайн-поединки между Нюргуяной Азаровой и местной надеждой Чжао Ханьцинь. Намечались и поединки в реале, но пандемия спутала все планы.

Как видим, юное поколение продолжает поддерживать спортивные контакты. К слову, малыши из Китая, где интеллектуальным играм стали в последние годы уделять особое государственное внимание, выиграли у своих якутских ровесников – речь идет о самых младших участниках онлайн-турнира. То есть если в шашечном мире наслышаны о великолепной якутской шашечной школе, то серьезная конкуренция идет с Китая, в частности, из прогремевшего города Ухань.