Состоялся мост «Chyskhaan+Kº = Keepers of the World Cold»

1 декабря 2020 года в рамках Республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии» на портале vbridge.agiki.ru состоялся International Science-Art Virtual Bridge «Chyskhaan+Kº=Keepers of the World Cold» под девизом: «Красота при низких температурах – настоящая красота!»

Виртуальный мост, организованный Арктическим государственным институтом культуры и искусств, собрал вместе со всех уголков мира большое количество людей и более 60 сюжетов. Виртуальный мост соединил вместе районы Республики Саха (Якутия), регионы России и страны зарубежья. Участники и зрители познакомились с самобытной культурой народов, проживающих на холодных территориях.

Виртуальный мост «Chyskhaan+Kº=Keepers of the World Cold» направлен на раскрытие Холода, как источника Жизни, и арктических регионов, как стремительно развивающейся территории для жизни и туризма. Участники по онлайн-связи выступили со своими докладами, видеороликами, интересными рассказами о холоде, о том, как важна его роль в формировании жизни. Красочные видеосюжеты отразили образ жизни народов Севера, неповторимую стойкость их духа и жизнелюбие.

Со своими речами выступили символы Холода – Дед Мороз, Санта Клаус, Ямал Ири, Белый Старец, Мунь Каллса. По общему настроению роликов, безусловно, видно то, что позитивное отношение к окружающему миру и творческий подход ко всему – одни из важных черт, помогающих жить в условиях экстремального холода.

В культурной программе были представлены две крупные выставки. Зрители и участники смогли ознакомиться с художественной выставкой кафедры живописи и графики АГИКИ. Это масштабная по замыслу и реализации международная онлайн-выставка под названием «Сила и красота Холода», организованнаязаведующей кафедрой живописи и графики, доцентом, графиком, членом Союза художников России, заслуженным деятелем искусств РС (Я) Туйаарой Шапошниковой истуденткой 6 курса отделения «Станковая живопись» Мирой Аргуновой.

Выставка включает в себя картины на темы философии и экологии холода. В проекте участвует 125 произведений 50 художников – представителей из разных уголков России и еще четырех стран мира: Соединенных Штатов Америки, Франции, Казахстана и Непала. Проект «Сила и красота Холода» – это важное напоминание средствами изобразительного искусства о духовной связи народов мира и ответственности человечества за сохранение экологии.

Также состоялась выставка книг Централизованной библиотечной системы ГО «город Якутск» в союзе Центральной городской библиотеки имени В. Г. Белинского, специализированной библиотеки-филиала №19 «Три-Д», специализированной детской библиотеки-филиала №15 «Моя библиотека», специализированной библиотеки-филиала №21 «Созвездие», специализированной библиотеки-филиала №22 «Smart 2.0.3».

Одним из ярких моментов стало выступление студентов кафедры НХК Кэрэчээни и Кэскилээни Туприных с популярной песней «Туман».

По завершении виртуального моста была провозглашена идея о создании сообщества Хранителей мирового холода и зачитан Манифест спасения и сбережения природного холода.