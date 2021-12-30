29 декабря 2021 г. в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоялся межнациональный народный проект «Наша Республика. Вместе 100 лет» в рамках старта 100-летия ЯАССР, Года Матери в РС(Я) и Года народного искусства и материального наследия в РФ.

В проекте приняли участие министр по внешним связям и делам народов РС(Я) Гаврил Кириллин, заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Марина Силина, представитель МИД России в г. Якутске Вера Сидорова, члены Ассамблеи народов РС(Я) и Молодежной Ассамблеи народов РС(Я), руководители национально-культурных объединений, почетные гости.

Важной частью мероприятия стал Молодежный творческий конвент «Якутия от 20.21 к 21.22», на котором из уст потомков великого мыслителя–философа Алексея Елисеевича Кулаковского прозвучали отрывки алгыса для якутского народа.

Лидеры Молодежной Ассамблеи народов Якутии и интернациональная молодежь произнесли приветственные послания участникам мероприятия на языках народов мира.

Молодежь 21 века убеждена, что Якутия через 100 лет станет комфортным мега-экополисом с дружелюбной открытой и доступной средой, центром единения и социальной общности всех ее жителей. Технический прогресс движется стремительными темпами, но технологии не должны заменять наше главное богатство – Людей. Истинная ценность – это человеческие чувства, милосердие и взаимопомощь.

Участников межнационального народного проекта «Наша Республика. Вместе 100 лет» поприветствовал министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил Кириллин.

На красочной сцене ДДН в рамках этнопанорамы «Якутия – наш общий дом» выступили лучшие творческие коллективы и художественная самодеятельность национальных объединений Республики. Удивил и восхитил зрителей флешмоб хомусистов. Вдохновенно вместе с артистами зал спел песню А. Пахмутовой «Надежда» на русском и якутском языках (перевод Виктора Хона, Алексея Егорова).

В нашем Доме дружбы народов звучат наречия, исполняют танцы люди разных национальностей, объединенные одной целью сохранения мира и согласия на древней земле Олонхо.

Символичным стало присутствие на проекте «Наша Республика. Вместе 100 лет» потомков якутского мыслителя-философа Алексея Елисеевича Кулаковского, чье имя носит Дом дружбы народов. Его разум, пророчество и в наши дни освящают полярной звездой будущее Якутии.

С приветственным словом выступила Раиса Реасовна Кулаковская, внучка А.Е. Кулаковского. В 2022 году состоится 145-летний юбилей основоположника якутской литературы. В связи с этой датой предстоящий год в Доме дружбы народов объявлен Годом Кулаковского

В рамках проекта были названы Лучшие проекты-2021 в сфере национальных отношений:

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Василий Баргачан — душа эвенской поэзии». Автор проекта: Екатерина Кривошапкина, заместитель председателя Союза эвенов РС (Я).

2. Организация стойбища-Урикит Тянского наслега на Республиканском Ысыахе Олонхо, г. Олекминск. Руководитель проекта: Алексей Николаев.

3. Мультимедийный проект: «AYANA — Голосовая роботизированная медиаплатформа-переводчик с русского на эвенкийский язык». Автор проекта: Николай Апросимов.

4. Курс Чукотского разговорного языка «Чиниткин вэтгав». Руководитель проекта: Дарья Отторо, п. Черский, Нижнеколымский район.

5. Конкурс молодых семей оленеводов «Хранители тундры». Авторы проекта: Надежда Туприна, художественный руководитель Арктического центра культуры и искусства народов Севера Долган МБУ Этнокультурный центр — «Хэйро», Василиса Спиридонова, первый заместитель Председателя Ассоциации долган РС(Я).

6. Съезд — Полярное вече русских арктических старожилов РС (Я). Руководитель проекта: Татьяна Шкулева.

7. VII Молодежный суглан КМНС.

Молодежный совет АКМНС РС(Я). Председатель — Михаил Кривошапкин.

8. «Кужуун шорилэ» (Радуга): сохранение и развитие юкагирского языка и культуры посредством поддержки общественных инициатив.

Благотворительный фонд возрождения юкагиров «Ярхадана». Руководитель — Валентина Акимова.

9. Республиканские учебно-полевые сборы в г. Алдане.

Якутский казачий полк. Атаман Александр Гриценко.

10. «Русско-якутский детский альманах».

Русская община РС (Я). Председатель — Александр Подголов.

11. Выпуск журнала «20 лет под звон бубенцов».

Потомки государевых ямщиков. Председатель — Анатолий Добрянцев.

12. Рождественский проект «Зимние забавы».

Русское раздолье, г.Якутск. Председатель Мирослава Пигур.

13. Онлайн Новый год по лунному календарю «Шагаа – 2021».

Национальная община «Тыва» г.Якутска . Председатель — Зоя Шартан-оол.

14.Благотворительный проект «Сердце отдаю детям».

Казахская община «Алатау». Председатель Каиргали Жумагазиев.

15. Участие волонтеров в тушении пожаров на территории Якутии.

Узбекский национально-культурный центр «Узбекская диаспора в РС (Я).

Председатель Абдулмибин Мамажанов.

16. Участие волонтеров в тушении пожаров на территории Якутии.

Союз таджикистанцев в РС (Я).

Председатель Ходи Оев.

17. Благотворительная помощь, пострадавшим от лесных пожаров якутянам.

Ингушский культурный центр «Вайнах».

Председатель Магомед Гагиев.

18. Еврейские календарные праздники: «Рош ха-Шана» и «Ханука».

Якутское общество еврейской культуры г. Якутска. Председатель — Сара Лифшиц.

19. Выпуск книги «Блокадники Ленинграда в Якутии. Всегда в памяти потомков».

Финское культурное общество.

Председатель Раиса Зырянова.

20. Медиапроект «Холын нютаг»(Далекая Родина).

Бурятская Местная Национально-Культурная Автономия в г. Якутске. Председатель — Арсалан Номтоев.

21. День культуры Кореи «Страна утренней свежести».

Ассоциация корейцев г.Якутска. Председатель — Вера Шамаева.

22. Концертная программа «Сармерден» ко Дню независимости Республики Кыргызстан

ЯРО ООО «Кыргызский конгресс» «Ынтымак» по РС (Я). Председатель — Максат Мусаев.

23. Молодежный форум «Импульс».

Молодежная Ассамблея народов РС (Я).

Председатель Нурудин Нурудинов.