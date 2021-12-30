Состоялся межнациональный народный проект «Наша Республика. Вместе 100 лет»
29 декабря 2021 г. в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоялся межнациональный народный проект «Наша Республика. Вместе 100 лет» в рамках старта 100-летия ЯАССР, Года Матери в РС(Я) и Года народного искусства и материального наследия в РФ.
В проекте приняли участие министр по внешним связям и делам народов РС(Я) Гаврил Кириллин, заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Марина Силина, представитель МИД России в г. Якутске Вера Сидорова, члены Ассамблеи народов РС(Я) и Молодежной Ассамблеи народов РС(Я), руководители национально-культурных объединений, почетные гости.
Важной частью мероприятия стал Молодежный творческий конвент «Якутия от 20.21 к 21.22», на котором из уст потомков великого мыслителя–философа Алексея Елисеевича Кулаковского прозвучали отрывки алгыса для якутского народа.
Лидеры Молодежной Ассамблеи народов Якутии и интернациональная молодежь произнесли приветственные послания участникам мероприятия на языках народов мира.
Молодежь 21 века убеждена, что Якутия через 100 лет станет комфортным мега-экополисом с дружелюбной открытой и доступной средой, центром единения и социальной общности всех ее жителей. Технический прогресс движется стремительными темпами, но технологии не должны заменять наше главное богатство – Людей. Истинная ценность – это человеческие чувства, милосердие и взаимопомощь.
Участников межнационального народного проекта «Наша Республика. Вместе 100 лет» поприветствовал министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил Кириллин.
На красочной сцене ДДН в рамках этнопанорамы «Якутия – наш общий дом» выступили лучшие творческие коллективы и художественная самодеятельность национальных объединений Республики. Удивил и восхитил зрителей флешмоб хомусистов. Вдохновенно вместе с артистами зал спел песню А. Пахмутовой «Надежда» на русском и якутском языках (перевод Виктора Хона, Алексея Егорова).
В нашем Доме дружбы народов звучат наречия, исполняют танцы люди разных национальностей, объединенные одной целью сохранения мира и согласия на древней земле Олонхо.
Символичным стало присутствие на проекте «Наша Республика. Вместе 100 лет» потомков якутского мыслителя-философа Алексея Елисеевича Кулаковского, чье имя носит Дом дружбы народов. Его разум, пророчество и в наши дни освящают полярной звездой будущее Якутии.
С приветственным словом выступила Раиса Реасовна Кулаковская, внучка А.Е. Кулаковского. В 2022 году состоится 145-летний юбилей основоположника якутской литературы. В связи с этой датой предстоящий год в Доме дружбы народов объявлен Годом Кулаковского
В рамках проекта были названы Лучшие проекты-2021 в сфере национальных отношений:
1. Всероссийская научно-практическая конференция «Василий Баргачан — душа эвенской поэзии». Автор проекта: Екатерина Кривошапкина, заместитель председателя Союза эвенов РС (Я).
2. Организация стойбища-Урикит Тянского наслега на Республиканском Ысыахе Олонхо, г. Олекминск. Руководитель проекта: Алексей Николаев.
3. Мультимедийный проект: «AYANA — Голосовая роботизированная медиаплатформа-переводчик с русского на эвенкийский язык». Автор проекта: Николай Апросимов.
4. Курс Чукотского разговорного языка «Чиниткин вэтгав». Руководитель проекта: Дарья Отторо, п. Черский, Нижнеколымский район.
5. Конкурс молодых семей оленеводов «Хранители тундры». Авторы проекта: Надежда Туприна, художественный руководитель Арктического центра культуры и искусства народов Севера Долган МБУ Этнокультурный центр — «Хэйро», Василиса Спиридонова, первый заместитель Председателя Ассоциации долган РС(Я).
6. Съезд — Полярное вече русских арктических старожилов РС (Я). Руководитель проекта: Татьяна Шкулева.
7. VII Молодежный суглан КМНС.
Молодежный совет АКМНС РС(Я). Председатель — Михаил Кривошапкин.
8. «Кужуун шорилэ» (Радуга): сохранение и развитие юкагирского языка и культуры посредством поддержки общественных инициатив.
Благотворительный фонд возрождения юкагиров «Ярхадана». Руководитель — Валентина Акимова.
9. Республиканские учебно-полевые сборы в г. Алдане.
Якутский казачий полк. Атаман Александр Гриценко.
10. «Русско-якутский детский альманах».
Русская община РС (Я). Председатель — Александр Подголов.
11. Выпуск журнала «20 лет под звон бубенцов».
Потомки государевых ямщиков. Председатель — Анатолий Добрянцев.
12. Рождественский проект «Зимние забавы».
Русское раздолье, г.Якутск. Председатель Мирослава Пигур.
13. Онлайн Новый год по лунному календарю «Шагаа – 2021».
Национальная община «Тыва» г.Якутска . Председатель — Зоя Шартан-оол.
14.Благотворительный проект «Сердце отдаю детям».
Казахская община «Алатау». Председатель Каиргали Жумагазиев.
15. Участие волонтеров в тушении пожаров на территории Якутии.
Узбекский национально-культурный центр «Узбекская диаспора в РС (Я).
Председатель Абдулмибин Мамажанов.
16. Участие волонтеров в тушении пожаров на территории Якутии.
Союз таджикистанцев в РС (Я).
Председатель Ходи Оев.
17. Благотворительная помощь, пострадавшим от лесных пожаров якутянам.
Ингушский культурный центр «Вайнах».
Председатель Магомед Гагиев.
18. Еврейские календарные праздники: «Рош ха-Шана» и «Ханука».
Якутское общество еврейской культуры г. Якутска. Председатель — Сара Лифшиц.
19. Выпуск книги «Блокадники Ленинграда в Якутии. Всегда в памяти потомков».
Финское культурное общество.
Председатель Раиса Зырянова.
20. Медиапроект «Холын нютаг»(Далекая Родина).
Бурятская Местная Национально-Культурная Автономия в г. Якутске. Председатель — Арсалан Номтоев.
21. День культуры Кореи «Страна утренней свежести».
Ассоциация корейцев г.Якутска. Председатель — Вера Шамаева.
22. Концертная программа «Сармерден» ко Дню независимости Республики Кыргызстан
ЯРО ООО «Кыргызский конгресс» «Ынтымак» по РС (Я). Председатель — Максат Мусаев.
23. Молодежный форум «Импульс».
Молодежная Ассамблея народов РС (Я).
Председатель Нурудин Нурудинов.
+7 (999) 174-67-82