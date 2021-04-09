Состоялся концерт-приветствие для участников чемпионата России по кикбоксингу

8 апреля в Концертном зале Высшей школы музыки РС(Я) прошел концерт учащихся и студентов ВШМ РС(Я) для участников чемпионата и первенства России по кикбоксингу. В концерте приняли участие: духовой оркестр ВШМ РС(Я), Слепцова Айталина (виолончель) 5 кл., класс профессора Ольги Григорьевны Кошелевой, концертмейстер Александра Трофимова, дуэт арф Кристина Соловьева и Кристина Сорочинская, класс профессора Лидии Павловны Новгородовой, Любовь Попова (флейта) 10 кл., класс преподавателя Лены Владимировны Дедюкиной, концертмейстер Александра Трофимова, Дмитрий Никифоров-Келлер, 3 курс, класс доцента Валентины Ивановны Колодезниковой, Леонид Анциферов, 3 курс, класс доцента Валентины Ивановны Колодезниковой, Юлия Караченцева, выпускница ВШМ РС(Я). Концерт прошел на одном дыхании, спортсмены были очарованы талантом и исполнение учащихся и студентов Высшей школы музыки РС(Я). Желаем всем участникам чемпионата удачи, и пусть победит сильнейший!

Фото: Высшая школа музыки РС(Я) (институт) Источник: Высшая школа музыки РС(Я) (институт)

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