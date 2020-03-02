В прошлые выходные, 29 февраля, 1 марта в Чурапче состоялся III Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей на призы АО «Сахатранснефтегаз».

Два дня в многофункциональном спортивном комплексе им. Федотова А.И. шли захватывающие схватки будущих звезд вольной борьбы. Приняло участие 242 спортсмена из девяти улусов республики.

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«Благодаря нашему прославленному тренеру Дмитрию Коркину, Чурапча ассоциируется со школой борьбы. Отрадно, что до сегодняшнего дня улус сохраняет добрые традиции по воспитанию борцов. Мы в третий раз провели турнир, главными организаторами которого являются Сыланская средняя школа им. Г.П. Башарина, Чурапчинская спортивная школы им. Д. П. Коркина, Детско-юношеская спортивная школа и администрация Сыланского наслега. Мы рады, что турнир с каждым годом становится все популярней, если в первом турнире приняло участие 140 юных борцов, то в этом году уже 242 спортсмена. В турнире участвовали дети 2005 года рождения и выше по десяти разным весовым категориям, начиная с 25 кг и заканчивая 68 кг. Турнир прошел на высоком организационном уровне. Я благодарю всех организаторов турнира, тренеров. С чувством глубокого уважения отмечаю преданность своему делу своего земляка, учителя физкультуры, тренера по вольной борьбе Сыланской средней школы Яковлева Егор Ивановича. Отмечу, что в наше время физическое развитие стало требованием времени, в связи с этим мы уделяем большое значение развитию спорта», — сказал генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Иван Макаров.

По итогам турнира лучшими стали 48 спортсменов, ставшие чемпионами и призерами в своих весовых категориях.

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Лучшим борцом турнира признан Дамир Явловский, ученик Чурапчинской спортивной школы им. Д.П. Коркина, занявший 1 место в весовой категории до 55 кг.

Номинацией «За волю к победе» удостоился Степан Охлопков, ученик также Чурапчинской спортивной школы им. Д.П. Коркина, который занял 1 место в весовой категории до 51 кг.

По признанию жюри лучшей техникой владеет Ариан Винокуров из г. Якутск, завоевавший 1 место в весовой категории до 31 кг.

Победители и призеры награждены дипломами и ценными призами от АО «Сахатранснефтегаз».