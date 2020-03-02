Состоялся III Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей на призы АО «Сахатранснефтегаз»
В прошлые выходные, 29 февраля, 1 марта в Чурапче состоялся III Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей на призы АО «Сахатранснефтегаз».
Два дня в многофункциональном спортивном комплексе им. Федотова А.И. шли захватывающие схватки будущих звезд вольной борьбы. Приняло участие 242 спортсмена из девяти улусов республики.
«Благодаря нашему прославленному тренеру Дмитрию Коркину, Чурапча ассоциируется со школой борьбы. Отрадно, что до сегодняшнего дня улус сохраняет добрые традиции по воспитанию борцов. Мы в третий раз провели турнир, главными организаторами которого являются Сыланская средняя школа им. Г.П. Башарина, Чурапчинская спортивная школы им. Д. П. Коркина, Детско-юношеская спортивная школа и администрация Сыланского наслега. Мы рады, что турнир с каждым годом становится все популярней, если в первом турнире приняло участие 140 юных борцов, то в этом году уже 242 спортсмена. В турнире участвовали дети 2005 года рождения и выше по десяти разным весовым категориям, начиная с 25 кг и заканчивая 68 кг. Турнир прошел на высоком организационном уровне. Я благодарю всех организаторов турнира, тренеров. С чувством глубокого уважения отмечаю преданность своему делу своего земляка, учителя физкультуры, тренера по вольной борьбе Сыланской средней школы Яковлева Егор Ивановича. Отмечу, что в наше время физическое развитие стало требованием времени, в связи с этим мы уделяем большое значение развитию спорта», — сказал генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Иван Макаров.
По итогам турнира лучшими стали 48 спортсменов, ставшие чемпионами и призерами в своих весовых категориях.
Лучшим борцом турнира признан Дамир Явловский, ученик Чурапчинской спортивной школы им. Д.П. Коркина, занявший 1 место в весовой категории до 55 кг.
Номинацией «За волю к победе» удостоился Степан Охлопков, ученик также Чурапчинской спортивной школы им. Д.П. Коркина, который занял 1 место в весовой категории до 51 кг.
По признанию жюри лучшей техникой владеет Ариан Винокуров из г. Якутск, завоевавший 1 место в весовой категории до 31 кг.
Победители и призеры награждены дипломами и ценными призами от АО «Сахатранснефтегаз».
+7 (999) 174-67-82