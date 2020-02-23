Состоялся I фестиваль мужских коллективов «Гордость земли родной»

Накануне Дня защитника Отечества в Якутске прошел Первый республиканский межнациональный фестиваль мужских самодеятельных коллективов «Гордость земли родной».

Организаторами и учредителями фестиваля выступил Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).

Целями конкурс-фестиваля стали: сохранение и пропаганда мужского вокального творчества и воспитания преемственности поколений; активизация и популяризация творческой деятельности мужских самодеятельных коллективов; содействие росту исполнительской культуры и мастерства творческих коллективов; пропаганда самобытных форм народного творчества; создание условий для творческого развития, духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан.

Первый республиканский фестиваль-конкурс «Гордость земли родной» оценивало компетентное жюри в составе:

Председатель жюри – член Союза театральных деятелей РФ, режиссер Ресурно-проектного центра Министерства культуры и духовного развития РС(Я), заслуженный работник культуры РС(Я) Адамова Саргылана Саввична.

Члены жюри

Первый заместитель генерального директора Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, заслуженный работник культуры РС(Я) Колосова Розалия Ефимовна.

Директор Ресурсно-проектного центра Министерства культуры и духовного развития РС(Я) Донской Михаил Михайлович.

Хореограф, балетмейстер, постановщик Национального театра танца им. С.А. Зверева – Кыыл Уола, заслуженный работник культуры РС(Я) Антипина Людмила Семеновна.

Председатель Союза авторов-песенников РС(Я), руководитель образцовой вокальной студии «Сырдык суурээн», народный артист РС(Я) Егоров Алексей Васильевич.

На торжественном закрытии к присутствующим в зале зрителям и участникам фестиваля обратился Владимир Николаевич Васильев, Первый заместитель министра по внешним связям и делам народов РС(Я):

— Сегодня Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского начал очень хорошую традицию — Первый республиканский межнациональный фестиваль мужских самодеятельных коллективов «Гордость земли родной». Приятно видеть мужские ансамбли, танцевальные коллективы. Буквально неделю назад мы проводили первый День народной дипломатии, где на мероприятии выступали преимущественно женские ансамбли. Желаю фестивалю долгой жизни, чтобы с каждым годом ширилась география участников, появлялись новые фольклорные, танцевальные и вокальные коллективы среди мужчин.

Фестиваль «Гордость земли родной», собравший участников из 15 районов Якутии и Бурятии, ярко продемонстрировал мощный потенциал мужского вокально-хорового любительского пения, разнообразие хореографии, высокий исполнительский уровень. Со сцены прозвучали как традиционные музыкальные композиции, так и современные, авторские стихи и песни, народные танцы, игры на различных музыкальных инструментах.

Итоги фестиваля

Мужской вокальный ансамбль «Ахтылҕан» художественный руководитель отличный культуры РС(Я) Айсен Анатольевич Захаров, Томпонский улус

Мужской вокальный ансамбль «Добун», руководитель отличник культуры РС(Я) Афанасий Татаринов, Намский улус

Номинация «Устное народное творчество»

Диплом в номинации «Дебют года» — Лугинов Борис Степанович – Борис Борогонский, с. Борогон, Усть-Алданский улус, авторское стихотворение «Саха санаата».

Диплом в номинации «За пропаганду устного народного творчества» — Орлов Владимир Ефимович, отрывок из поэмы «Ырыа буолбут олох».

Диплом Лауреата III степени в номинации «Устное народное творчество» — Стручков Василий Павлович – Сахамыын, с. Ытык-Кюель Таттинский улус, стихотворение «Репрессия». Учредители приза – типография «Долун», директор Федоров Егор Гаврильевич и Заслуженный работник культуры РС(Я) Адамова Саргылана Саввична.

Диплом Лауреата II степени в номинации «Устное народное творчество» — Басыгысов Юрий, г.Якутск, стихотворение «Жди меня».Учредители приза — типография «Долун», директор Федоров Егор Гаврильевич и Заслуженный работник культуры РС(Я) Адамова Саргылана Саввична.

Диплом Лауреата I степени в номинации «Устное народное творчество» — Максимов Владимир Александрович, г. Якутск, авторское стихотворение «О войне». Учредитель приза — боксерский клуб «Puncher_ykt», руководители Седых Сардаана Васильевна и Седых Филипп Сергеевич.

Номинация «Игра на народных инструментах»

Диплом Лауреата III степени в номинации «Игра на народных инструментах», в категории «Ансамбли» — этно-фольклорный коллектив «Дорҕоон», с. Аппааны Намский улус. Учредители приза – типография «Долун», директор Федоров Егор Гаврильевич и Заслуженный работник культуры РС(Я) Адамова Саргылана Саввична.

Диплом Лауреата II степени в номинации «Игра на народных инструментах» в категории «Ансамбли» — Луковцев Станислав Николаевич, с. Борогонцы, Усть – Алданский улус. Учредитель приза — национальная издательская компания «Бичик» им. Семена Андреевича Новгородова, директор Август Васильевич Егоров.

Диплом Лауреата I степени в номинации «Игра на народных инструментах» в категории «Ансамбли» — этно-вокальный ансамбль «Тобуруокап сиэннэрэ», художественный руководитель Борисов Николай Семенович, Верхневилюйский улус. Учредители приза — кондитерская-пекарня «Сладкие мечты», руководитель Черновская Светлана Николаевна и семья известного мелодиста Валерия Власьевича Ноева.

Номинация «Вокал»

Диплом в номинации «За оригинальную обработку» — вокальный ансамбль «Эрчимэн», руководитель Мария Сергеевна Семенова, с. Эльгяй Сунтарский улус.

Диплом в номинации «За гармоничное ансамблевое сочетание» — мужской вокальный ансамбль «Өрөгөй», руководитель Новиков Анатолий Степанович, хормейстер Мойтохонова Виктория Ивановна.

Диплом в номинации «За пропаганду песен военных лет» — мужской вокальный ансамбль «Дуорай», руководитель Пономарева Саргылана Даниловна, с.Аппааны Намского улуса.

Диплом в номинации «За популяризацию произведений местных авторов» — мужской вокальный ансамбль «Дьулуур», руководитель Пухов Николай Николаевич, с.Амга Амгинский улус.

Диплом в номинации «За гармоничное ансамблевое сочетание» — квартет «Дохсун», с. Соморсун Амгинский улус, руководитель Николай Протасов.

Диплом в номинации «Дебют года» — мужской ансамбль «Айан», художественный руководитель Михайлова Мария Николаевна, с. Орто-Нахара Ленский район.

Диплом Дипломанта III степени в номинации «Вокал» в категории «Ансамбли» — Вокальный мужской ансамбль «Өрөгөй», руководитель Варламов Михаил Васильевич, с.Ытык-Кюель Таттинский улус.

Диплом Дипломанта III степени в номинации «Вокал» в категории «Ансамбли» — Вокальный мужской ансамбль «Өрөгөй», руководитель Валерий Герасимович Иванов, Дом Арчы г.Якутск.

Диплом Дипломанта II степени в номинации «Вокал» в категории «Ансамбли» — Мужской самодеятельный вокальный ансамбль «Дуолан», руководитель отличник культуры РС(Я) Луковцев Станислав Николаевич, с. Борогонцы Усть-Алданский улус.

Диплом Дипломанта I степени в номинации «Вокал» в категории «Ансамбли» — Народный ансамбль «Дьүрүскэн», руководитель Отличник культуры РС(Я) Константинов Иван Семенович, с.Тымпы Вилюйский улус.

Диплом Лауреата III степени в номинации «Вокал» в категории «Ансамбли» — Мужской вокальный ансамбль «Ахтылҕан», руководитель отличник культуры РС(Я) Айсен Анатольевич Захаров, Томпонский улус. Учредители приза — Национальная издательская компания «Бичик» им. Семена Андреевича Новгородова, директор Август Васильевич Егоров и семья известного мелодиста Валерия Власьевича Ноева.

Диплом Лауреата II степени в номинации «Вокал» в категории «Ансамбли» — Мужской вокальный ансамбль «Ситим», руководитель Дмитрий Дмитриевич Дьячковский, Верхневилюйский улус. Учредители приза — Национальная издательская компания «Бичик» им. Семена Андреевича Новгородова, директор Август Васильевич Егоров и семья известного мелодиста Валерия Власьевича Ноева.

Диплом Лауреата I степени в номинации «Вокал» в категории «Ансамбли» — Мужской вокальный ансамбль «Добун», руководитель отличник культуры РС(Я) Афанасий Татаринов, Намский улус. Учредители приза – Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского и семья известного мелодиста Валерия Власьевича Ноева.

Диплом в номинации «За сохранение традиций» — Слепцов Игнатий Васильевич, Верхоянский улус.

Диплом в номинации «За исполнение авторской песни» — Вензель Алексей Петрович, с. Орто Сурт Горный улус.

Диплом в номинации «За исполнение авторской песни» — Петухов Василий Семенович с, Борогон Усть-Алданский улус.

Диплом в номинации «За сохранение традиций народа саха» — Шамаев Алексей Семенович, с. Орто-Сурт Горный улус. Учредитель приза Министерство по внешним связям и делам народов РС(Я).

Диплом в номинации «Дэгэрэн» — Протасов Николай Васильевич, с. Соморсун Амгинский улус.

Диплом в номинации «За исполнение авторской песни» — Яковлев Борис Сергеевич, художественный руководитель Татаринов Василий Васильевич, с. Эмис Амгинский улус.

Диплом Дипломанта III степени в номинации «Вокал» в категории «Соло» — Охлопков Василий Васильевич, Усть-Алданский улус.

Диплом Дипломанта III степени в номинации «Вокал» в категории «Соло» — Михайлов Юрий Валерьевич, Верхневилюйский улус.

Диплом Дипломанта III степени в номинации «Вокал» в категории «Соло» — Сердюк Владимир Александрович, г. Якутск.

Диплом Дипломанта II степени в номинации «Вокал» в категории «Соло» — Дьячковский Дмитрий Дмитриевич, Верхневилюйский улус.

Диплом Дипломанта II степени в номинации «Вокал» в категории «Соло» — Данилов Иван Васильевич, Вилюйский улус.

Диплом Дипломанта I степени в номинации «Вокал» в категории «Соло» — Ешэ Намсараев, Республика Бурятия.

Диплом Лауреата III степени в номинации «Вокал» в категории «Соло» — Никонов Дмитрий, город Якутск. Учредители приза – «Национальный центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх», директор Александр Николаевич Гоголев и семья известного мелодиста Валерия Власьевича Ноева.

Диплом Лауреата II степени в номинации «Вокал» в категории «Соло» — Васильев Владимир Владимирович, Верхневилюйский улус. Учредитель приза – типография «Долун», директор Федоров Егор Гаврильевич и Заслуженный работник культуры РС(Я) Адамова Саргылана Саввична.

Диплом Лауреата I степени в номинации «Вокал» в категории «Соло» — Пинигин Василий, город Якутск. Учредитель приза – Ресурсно-проектный центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я), директор Донской Михаил Михайлович.

Номинация «Народный танец»

Диплом Лауреата III степени в номинации «Народный танец» в категории «Ансамбли» — танцевальный коллектив «Эр Модун», Ольтехский наслег Усть-Алданский улус, художественный руководитель Саввина Александра Афанасьевна. Учредитель приза — Национальная издательская компания «Бичик» им. Семена Андреевича Новгородова, директор Август Васильевич Егоров.

Диплом Лауреата II степени в номинации «Народный танец» в категории «Ансамбли» — танцевальный коллектив «Дохсун», с. Магарас Горный улус. Учредитель приза — Национальная издательская компания «Бичик» им. Семена Андреевича Новгородова, директор Август Васильевич Егоров.