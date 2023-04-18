Состоялся форум «Здоровое общество – основа процветания Республики»

Более 400 участников приняли участие в Межрегиональном форуме «Здоровое общество – основа процветания Республики»

На прошлой неделе 13-14 апреля в Якутске проведен Межрегиональный форум «Здоровое общество – основа процветания Республики», инициированный в рамках Всемирного дня здоровья и Десятилетия здоровья в Республике Саха (Якутия).

Целью форума является определение и выработка управленческих аспектов в контексте эффективной реализации политики формирования здорового образа жизни и разработки предложений по совершенствованию системы управления здоровьем населения Республики Саха (Якутия).

Организаторами выступили Министерство здравоохранения РС (Я), Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, Республиканская клиническая больница №3, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова, Республиканская больница №1 – Национальный центр медицины им. М.Е. Николаева, при содействии Фонда Первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева, Министерства по физической культуре и спорту РС (Я).

Гостями и участниками форума стали ведущие эксперты в области здравоохранения не только Якутии, но и с других регионов Приморского края, Алтайского края, Сахалинской области, Татарстана, Москвы, представители министерств и ведомств, общественности республики. В течение двух дней на различных дискуссионных площадках не только обсуждались актуальные проблемы укрепления здоровья семьи, формирования здоровых семейных традиций и повышения мотивации сохранения здоровья в любом возрасте, но и выработаны конкретные предложения реализации политики здоровьесбережения нации.

Пленарное заседание под председательством вице-премьера Ольги Балабкиной «Указом Главы республики было объявлено Десятилетие здоровья. Прежде всего, оно связано с необходимостью оздоровления общества. Мероприятие направлено на улучшение системы здравоохранения республики. Так, за прошлый год нам удалось уменьшить ожидание времени пациентов на запись к врачу, начали обеспечивать арктические районы Якутии специализированной медицинской помощью, для этого используется и искусственный интеллект для доступности», — отметила вице-премьер правительства Якутии. С приветственным словом посредством видеосвязи к его участникам обратились Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Игорь Рыбальченко, заместитель директора по научной и аналитической работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава РФ Анна Концевая, Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец, главврач ГБУЗ «Сахалинский областной центр общественного здоровья и медпрофилактики», главный внештатный специалист по медпрофилактике Минздрава РФ по ДФО Елена Столярова. С докладами выступили председатель Федерации профсоюзов РС(Я) Николай Дегтярев, заместитель министра труда и соцразвития Якутии Афанасий Постников, Уполномоченная по правам ребенка в РС (Я) Туйаара Васильева, заместитель министра по физической культуре и спорту Якутии Гаврил Мохначевский и приглашенные гости: Аленицкая Марина Владимировна, доктор мед. наук, профессор Школы медицины Департамента общественного здоровья и профилактической медицины Дальневосточного Федерального Университета Министерства образования Российской Федерации, профессор кафедры медицины труда, гигиенических специальностей и профессиональных болезней, и Алиев Роман Тофик — Оглы, д.м.н., член президиума РОУ, профессор кафедры урологии и андрологии ИППО ФГБУ «Государственный научный центр РФ им.А.И.Бурназяна ФМБА России», руководитель Центра медицинского урологического «Академия мужского здоровья» КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Барнаул.

Был организован образовательный модуль «Современная урология для первичного звена», который проходил не только очно, но и в режиме онлайн. Адресован он был врачам-практикам – хирургам, урологам, специалистам первичного звена здравоохранения. Модераторами модуля выступил профессор кафедры урологии и андрологии ИППО ФГБУ «Государственный научный центр РФ им.А.И.Бурназяна ФМБА России» Роман Тофик-Оглы Алиев, заместитель гендиректора Республиканской больницы №1-НЦМ Владимир Николаев и председатель Ассоциации урологов Якутии Василий Остобунаев.

Еще одной дискуссионной площадкой 13 апреля стал научно-образовательный семинар «Три возраста женщины: вопросы здоровья и красоты». В рамках конференции, модераторами которой стали д.м.н., заведующая кафедрой «Организация здравоохранения и практическая медицина» Мединститута СВФУ им.М.К. Аммосова Надежда Саввина и профессор той же кафедры, д.м.н. Наталья Махарова, участники затронули широкий круг тем, связанный с женским здоровьем: коррекция стрессов, профилактика анемии и пр.

14 апреля по программе форума прошла сессия «Уйгу» — корпоративные программы «Укрепление здоровья на рабочем месте», где целевой аудиторией были представители общественных организаций, трудовых коллективов, администраций муниципальных образований республики, медицинские работники, работники предприятий города Якутска, а также студенты. В сессии «Уйгу» обсудили вопросы формирования здорового образа жизни, охраны труда и здоровья, развития человеческого потенциала, повышения качества и уровня жизни работающих граждан, вопросы внедрения корпоративных программ. Спикерами также выступили участники с других регионов в онлайн-формате.

Также 14 апреля состоялась научно-практическая конференция «4П медицина: путь к здоровью и активному долголетию», где обсудили вопросы медицины нового поколения. 4 П-медицина – это прогнозирование развития заболеваний, предотвращение появления заболеваний и индивидуальный подход к каждому пациенту, и самое главное, это мотивированное участие самого пациента в медицинских мероприятиях.

В рамках форума прошли мастер классы, организованные Министерством спорта и физической культуры республики.

По итогам всех мероприятий форума принята резолюция для принятия управленческих решений по определению приоритетных направлений формирования ответственного отношения так же как и к своему, так и к общественному здоровью.