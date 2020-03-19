Состоялся Форум педагогов – мужчин, работающих в ДОО

В Институте развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II состоялся VIII ежегодный Форум педагогов-мужчин, работающих в дошкольных образовательных организациях Республики Саха (Якутия). Как, впрочем ежегодно, с 2012 года, Форум вновь собрал мастеров педагогического труда и тех, кто только идёт к его вершинам, чтобы ещё раз подтвердить истину о нескудеющей талантами якутской земле, что горит в душах педагогов «мужчин-дошкольников» огонь истинной любви к детям, огонь бескорыстия и творческого поиска. Словом, это люди необыкновенно творческие, одухотворённые, удивительно обаятельные. В Форуме приняли участие 45 педагогов: заведующие, методисты, старшие воспитатели, воспитатели, педагоги дополнительного образования.

В рамках Форума ежегодно проводится профессиональный конкурс «Я-педагог». Отрадно, что он состоялся в Год патриотизма, объявленного Главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым, а также в юбилейный год «100-летие дошкольного образования в республике».

В конкурсе приняли участие 10 педагогов-мужчин, средний возраст которых составляет 34 года: самому молодому участнику 28 лет, самому старшему – 51 . Общий педагогический стаж конкурсантов составил 85 лет.

Имена участников конкурса:

1.Сивцев Кузьма Афанасьевич, педагог дополнительного образования МБДОУ Центра развития ребенка д/с №11 «Сулусчаан» (с.Намцы, Намский район);

2.Матвеев Николай Афанасьевич, инструктор ЛФК , МБДОУ Центра коррекции речи д/с « Березка» (с.Чурапча, Чурапчинский улус);

3.Горохов Иван Семенович, музыкальный руководитель МБДОУ Саккырырского д/ с «Хаарчаана» (c. Батагай-Алыта, Эвено-Бытантайский национальный улус);

4.Игнатьев Иван Иванович, инструктор по физической культуре МБДОУ «Тюнгюлюнский центр развития ребенка-детский сад «Олимпионик»» (село Тюнгюлю, Мегино-Кангаласский улус);

5.Лукин Михаил Сергеевич, инструктор по физической культуре МБДОУ д/ с №2 « Якоренок» (с.Усть Мая, Усть-Майский Улус);

6.Гуляев Дмитрий Дмитриевич, педагог дополнительного образования МБДОУ ЦРР д/с «Кэскил» (с.Чурапча, Чурапчинский улус);

7.Артамонов Александр Юрьевич, педагог дополнительного образования, Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации «Детский сад №3 «Мюрючээнэ» (с. Борогонцы», Усть-Алданский улус»);

8.Герасимов Николай Васильевич, инструктор по физической культуре МБДОУ д/с №4 комбинированного вида «Сардаана» (с.Андреевское, Верхневилюйский улус);

9. Курчатов Григорий Васильевич, инструктор по физической культуре МБДОУ д/с№17 «Тугутчаан» (с.Нерюктяйинск-1, Олёкминский район);

10.Сивцев Михаил Прокопьевич, инструктор по физической культуре МБДОУ ЦРР д/с «Туллукчаан» (с.Чурапча, Чурапчинский улус).

Конкурс проходил в 3 этапа: «Визитная карточка», «Творческая презентация », «Мастер-класс». По итогам интересных и захватывающих конкурсных баталий выявились Лауреаты и Абсолютный победитель. Имена Лауреатов VIII Республиканского профессионального конкурса «Я – педагог» огласила и.о. директора Института развития образования и повышения квалификации, доктор педагогических наук Галина Алексеева. Ими стали:

1. Игнатьев Иван Иванович, инструктор по физической культуре — МБДОУ «Тюнгюлюнский Центр развития ребенка-детский сад «Олимпионик» села Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района;

2. Горохов Иван Семенович, музыкальный руководитель МБДОУ Саккырырский д/ с «Хаарчаана» c. Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского национального улуса;

3. Матвеев Николай Афанасьевич, инструктор ЛФК МБДОУ Центр коррекции речи д/с « Березка» с.Чурапча Чурапчинского улуса.

Абсолютным победителем VIII Республиканского профессионального конкурса «Я – педагог» стал Артамонов Александр Юрьевич, педагог дополнительного образования Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации «Детский сад №3 «Мюрючээнэ» с. Борогонцы Усть-Алданского улуса.

Всем педагогам вручены «Сертификаты участника конкурса», Дипломы, памятные подарки.

Следует отметить, конкурс для педагогов – это новый импульс, бесконечный поиск путей совершенствования в воспитании детей, подготовки их к восприятию многообразного мира, сложных человеческих отношений. По итогам Форума мужчин-педагогов ДОО, а также профессионального конкурса осуществляется продвижение лучших педагогических практик, внедрение их в образовательные учреждения, формируется потребность в постоянном профессиональном самосовершенствовании, самореализации, в карьерном росте.