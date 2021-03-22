Состоялся финал конкурса среди молодых медиков «Профессия — жизнь»

Состоялся финал республиканского конкурса среди молодых медицинских специалистов «Профессия — жизнь».

В пятый раз становится площадкой для представления лучших, креативных проектов в области здравоохранения республиканский конкурс молодых медицинских специалистов «Профессия — жизнь». И в этом году, после года перерыва, мероприятие состоялось. Конкурс проводится Ассоциацией молодых врачей республики при поддержке министерства здравоохранения и Якутской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения.

21 марта в финальном этапе конкурса свои проекты членам жюри под председательством первого заместителя министра здравоохранения Алексея Яковлева представили 8 молодых специалистов из разных учреждений здравоохранения республики. Главный критерий участия остается неизменным – представление социально значимого проекта в сфере здравоохранения.

Инициатором, идейным вдохновителем конкурса «Профессия — жизнь» является Ариан Сергеев, руководитель Ассоциации молодых врачей Якутии, главный врач Намской ЦРБ. Как рассказал Ариан Николаевич, финал конкурса проходил два дня. В первый день для участников проведены игры на командообразование, сплочение, также состоялась предзащита проектов, где консультации провели приглашенные эксперты. И уже во второй день участники представили окончательные, хорошо оформленные проекты.

«Проекты самые разные и очень интересные. К примеру, один участники предложили реализовать проект по созданию группы, которые бы ездила по улусам и обучала медицинских работников азам УЗ-диагностики для применения в практике в неотложных состояниях. Также презентован проект по организации кабинетов ЛФК в лечебных учреждениях для проведения лечебной физкультуры для беременных женщин. Интересный проект по предупреждению эмоционального выгорания специалистов медицины. Итоги уже подведены, имена победителей будут озвучены 25 марта на заседании коллегии Минздрава. Победитель и номинанты конкурса получат дипломы и призы от рук министра здравоохранения Елены Борисовой», — подчеркнул Ариан Сергеев.

В разные годы победителями этого ставшего уже престижным конкурса становились врач-невролог РБ №2 – ЦЭМП Елизавета Сивцева с проектом развивающей игрушки «Бизикубик» для разработки, тренировки мелкой моторики, мышления, логики, внимания у детей; врач-травматолог-ортопед Нерюнгринской ЦРБ Дмитрий Самохвалов с проектом «Движение — жизнь» для лечения больных с артрозными заболеваниями и др.

Как отмечают участники республиканского конкурса разных лет, участие в в данном конкурсе проектов является импульсом к реализации творческой инициативы, возможностью задать новое направление в сфере здравоохранения. И, конечно же, участие в профессиональном конкурсе – это развитие, знакомство, общение с коллегами, возможность почерпнуть новую информацию.