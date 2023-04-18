Состоялся долгожданный финал конкурса «Мисс и Мистер профессионального образования»

Мисс и Мистер профессионального образования-2023: В Якутии выбрали самых красивых и талантливых студентов

17 апреля в Якутске состоялся долгожданный финал самого красивого студенческого конкурса – «Мисс и Мистер профессионального образования-2023».

Итоговому финальному шоу предшествовало семь конкурсных дней, в ходе которых участники набирали балл, показывая себя в спорте, творчестве, исследовательских работах. Ведь обладатели главного титула зададут планку и станут примером для всех студентов, а значит они должны быть красивы не только внешне, но и внутри.

28 конкурсантов из 17 профессиональных образовательных организаций собрались в Центре культуры и современного искусства им. Гагарина, чтобы подарить зрителям и экспертам завораживающее представление. За один вечер конкурсанты сменили несколько образов: примерили национальные костюмы, предстали перед зрителями в вечерних платьях и смокингах, удивили яркими сценическими костюмами и номерами…

А нелёгкая задача – выбрать лучших из лучших – предстояла коллегии жюри, в состав которого вошли:

— Афанасьева Любовь, заместитель директора Института развития профессионального образования Республики Саха (Якутия)

— Угарова Анастасия, и.о. начальника отдела молодежной политики г. Якутска;

— Иванова Анна, заведующая Кафедрой профессионального воспитания и социальной активности молодежи Института развития профессионального образования Республики Саха (Якутия)

— Ноева Полина, отличник культуры Республики Саха (Якутия), руководитель студенческого театра моды «Кампус» Северо-Восточного Федерального университета им. Максима Кировича Аммосова и школы красоты и женственности «СитэКэрэ»;

— Ковальский Дмитрий, эксперт федерального государственного учреждения «Росдетцентр», советник директора по воспитанию школы №26 г. Якутска, Мистер Якутии 2013, Мистер России Дальний Восток 2013;

— Жиркова Варвара, персональный стилист и шоппер, стилизует и продюсирует различные фотосессии.

— Барлукова Татьяна, фитнес-тренер, ТОП-10 в категории «Фитнес-модель» Чемпионата Северо-Запада России по Бодибилдингу и Фитнесу- 22 в г. Санкт – Петербург;

— Крылова Марина, мисс профессионального образования Республики Саха (Якутия) – 2022;

— Рахматуллин Денис, мистер профессионального образования Республики Саха (Якутия)-2022.

Казалось, что сегодня на сцене собрались настоящие звёзды, а не будущие юристы, ювелиры и инженеры. Экспертам пришлось непросто определиться с обладателями номинаций! По итогам места распределились следующим образом:

Мисс профессионального образования РС(Я)-2023 – Иванова Ангелина, Намский педагогический колледж им. И.Е. Винокурова;

Мистер профессионального образования РС(Я)-2023 – Туприн Уйусхан, Якутский сельскохозяйственный техникум;

I Вице-мисс профессионального образования РС(Я)-2023 – Винокурова Диана, Чурапчинский аграрно-технический колледж;

I Вице-мистер профессионального образования РС(Я)-2023 – Сергеев Владлен, Намский педагогический колледж им.И.Е. Винокурова;

II Вице-мисс профессионального образования РС(Я)-2023, Мисс национальный костюм — Румянцева Эмилия, Финансово-экономический колледж им.И.И. Фадеева;

II Вице-мистер профессионального образования РС(Я)-2023 – Алексеев Нюргун, Якутский автодорожный техникум;

Мистер добрая воля – Бутаков Вячеслав, Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина;

Мистер идейность – Алексеев Денис, Покровский колледж;

Мисс фото – Готовцева Наталья, Усть-Алданский техникум;

Мистер фото – Титов Матвей, Транспортный техникум им. Р.И. Брызгалова;

Мисс интернет-голосование – Филиппова Мария, Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина;

Мистер интернет-голосования – Степанов Григорий, Усть-Алданский техникум;

Мисс креативное мышление – Яншина Полина, Якутский колледж инновационных технологий;

Мистер креативное мышление – Слепцов Игорь, Якутский сельскохозяйственных техникум;

Мисс харизматичность – Габышева Анна, Якутский технологический техникум сервиса им.Ю.А.Готовцева;

Мистер харизматичность – Христофоров Даниил, Якутский промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина;

Мистер национальный костюм — Семёнов Никита, Арктический колледж народов Севера;

Мисс студенческий стиль – Дмитриева Диана, Транспортный техникум им.Р.И. Брызгалова;

Мистер студенческий стиль – Петров Виталий, Якутский индустриально-педагогический колледж им. В.М. Членова;

Мисс дружбы – Жиркова Валерия, Якутский педагогический колледж им.С.Ф Гоголева;

Мистер дружбы – Ефимов Кирилл, Якутский технологический техникум сервиса им.Ю.А.Готовцева;

Мисс творчество – Мигалкина Надежда, Жатайский техникум;

Мистер творчество – Корякин Егор, Жатайский техникум;

Мисс интеллект – Васильева Алла, Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина;

Мистер интеллект – Соколов Андрей, Якутский колледж инновационных технологий;

Мисс спорта, Мисс грация – Рудакова Анастасия, Якутский сельскохозяйственных техникум;

Мистер спорт – Эдвард Сидоров, Якутский педагогический колледж им.С.Ф. Гоголева;

Мистер мужество – Саввинов Денис, Чурапчинский аграрно-технический колледж.