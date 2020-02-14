Состоялся День Федерации профсоюзов Якутии в Хангаласском улусе

13 февраля в Покровске состоялся День Федерации профсоюзов Якутии. Рабочая группа во главе с председателем Федерации Николаем Дегтяревым встретилась с трудовыми коллективами, где были обсуждены насущные вопросы трудящихся. Также состоялась встреча с руководителями отраслевых улусных комитетов профсоюзов и молодежным активом.

Так, рабочая группа в составе с председателем рескома профсоюза работников строительства и промстройматериалов Валерием Михайловым, руководителем Правовой инспекции труда Федерации профсоюзов республики Натальей Барковской и Главным техническим инспектором Федерации Виктором Ишниязовым встретилась с работниками АО ПО «Якутцемент». Всего присутствовали более 60 работников предприятия.

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Профсоюзные работники проинформировали о деятельности Федерации профсоюзов и отраслевого профсоюза, проведении в этом году отчетно-выборной кампании, ответили на вопросы по соблюдению трудового законодательства и охране труда. Работники предприятия в основном задали вопросы об исчислении стажа при предоставлении отпусков за вредные условия труда, льготах для лиц, работающих в районах Крайнего Севера.

Также рабочая группа посетила МАДОУ ЦРР Детский сад №8 «Аленушка» для ознакомления с деятельностью первичной профсоюзной организации.

Что волнует коммунальщиков Хангаласского улуса?

Председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев встретился с работниками Хангаласского филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)». Профсоюзный лидер рассказал коллективу о проводимой профсоюзами страны и республики работе по решению вопросов, касающихся людей труда.

У работников предприятия встречных вопросов оказалось тоже немало. Так, работников филиала волнуют вопросы повышения заработной платы, дифференциации зарплаты.

«Проведенное в прошлом году повышение в основном коснулось работников 1-5 разрядов, а специалисты с более высокими разрядами повышения не ощутили. Вместе с тем, с повышением зарплаты в коллективе возник вопрос дифференциации заработной платы. Сейчас работник с более высокой ответственностью, с высшим образованием получает примерно такую же зарплату, как слесари и сантехники», — говорят работники. В качестве примера работник филиала привел ситуацию в Воронеже. «Там размер минимального тарифа доведен до уровня МРОТ. А мы стали заложниками тарифов на коммунальные услуги», — выразили возмущение работники. Коммунальщики Хангаласского улуса считают, что разъяснение о повышении зарплаты было недостаточным, вследствие чего в коллективе до сих пор возникают вопросы.

Николай Дегтярев, отвечая на вопросы работников отметил, что о данных вопросах в Федерации профсоюзов осведомлены. Проводится работа с отраслевым министерством и правительством по приведению региональной минимальной тарифной ставки в соответствие с общероссийскими тарифами. Также профсоюзный лидер назвал справедливым поставленный работниками вопрос по дифференциации зарплаты. «Квалификационная дифференциация должна быть», — подчеркнул Дегтярев.

Кроме вопросов заработной платы, работники озвучили вопросы участия профсоюзной стороны в проведении СОУТ, а также своевременной оплаты проезда к месту отдыха. Все вопросы взяты профсоюзным лидером на заметку. Николай Дегтярев сообщил, что в ближайшие дни вопросы будут проработаны и с объединенной профсоюзной организацией ГУП «ЖКХ РС(Я)», и с отраслевым министерством.

Вр.и.о. главы Хангаласского улуса Федор Борисов: «Социальному партнерству в улусе – быть»

Во второй половине дня состоялось семинар-совещание с профактивом Хангаласского улуса, где принял участие и.о. главы улуса Федор Борисов. Федор Михайлович в своем выступлении отметил возрастающую роль профсоюзов в условиях мирового кризиса: «Растет безработица, возникают проблемы с задержкой зарплаты, и профсоюзы как никто другой стоите на страже интересов простых тружеников. Я как руководитель придерживаюсь позиции, что преемственность – это залог стабильности. Потому сегодня на встрече с профсоюзным активом нашего улуса хочу заверить вас, что все проекты, наработки, которые были у профсоюзов с Хангаласским улусом, остаются в силе», — сказал Федор Борисов.

Председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярев: «Трудящиеся ставят перед нами острые вопросы»

Председатель Федерации профсоюзов Якутии на встрече с профактивом улуса рассказал об основных направлениях работы профсоюзов в 2019 году. «В прошлом году профсоюзы республики сплотились в работе над сбором данных в условиях проведения правительством республики оптимизационных мероприятий в бюджетных учреждениях. Благодаря оперативно собранным данным, мы смогли провести мониторинг данных мероприятий и обратиться за разъяснениями в правительство республики, подключив Государственное собрание. В результате, на сегодня оптимизационных мероприятий все же не избежать, но работа проводится с учетом ситуации каждого учреждения», — сказал Дегтярев. Среди основных изменений в трудовом законодательстве профсоюзный лидер республики назвал внесение изменений в закон «О минимальном размере оплаты труда». «В реализации данного закона есть сложности в сферах малого и среднего бизнеса и в сельском хозяйстве. Но закон есть закон – должен быть исполнен», — отметил Николай Дегтярев. Требующим решения острым вопросом, имеющимся на сегодня в трудовых коллективах, профсоюзный лидер назвал дифференциацию оплаты труда.

Говоря о планах работы, председатель Федерации профсоюзов республики сообщил, что работа профсоюзов Якутии будет проводиться согласно Комплексному плану, принятому в прошлом году. План работы профсоюзов Якутии исходит из задач программы ФНПР «За справедливую экономику!». Кроме того, профсоюзы всей страны активно подключатся к исполнению задач, поставленных в послании Президента РФ Владимира Путина. «В числе основных предложений профсоюзов страны к поправке в Конституцию РФ – закрепление в основном законе страны индексации зарплаты», — сказал Николай Дегтярев. Еще один важный момент – подписание в этом году нового республиканского трехстороннего соглашения о взаимодействии в области социально-трудовых отношений в РС(Я) между Правительством, Федерацией профсоюзов Якутии, региональным объединением работодателей на 2020-2022 годы. В числе предложений от профсоюзов республики – ежегодная индексация зарплаты работников бюджетных организаций, повышение зарплаты категориям работников, которые не включены в майские указы Президента РФ, увеличение размера окладов зарплаты в структуре зарплаты с учетом единых рекомендаций на федеральном уровне.

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В семинарной части Дня Федерации профсоюзов республики с профактивом Хангаласского улуса традиционно обсуждены вопросы применения трудового законодательства, организации общественного контроля за соблюдением работодателями требований охраны труда, заключения коллективных договоров. Кроме того, впервые в профсоюзном семинаре приняли участие управляющая ГУ-Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по республике Марина Мироновская и заместитель руководителя Департамента заработной платы, охраны труда и социального партнерства Министерства труда и социального развития республики Надежда Лыткина. Они разъяснили профсоюзным активистам улуса вопросы перехода на электронные трудовые книжки и выплаты пособий по новому порядку с 1 января 2020 года.

Завершился День Федерации профсоюзов Якутии в Хангаласском улусе личным приемом граждан специалистами Федерации и награждением профактива.

