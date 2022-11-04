Состоялся Дальневосточный межнациональный форум «Якутия объединяет»

Дальневосточный межнациональный форум «Якутия объединяет» проводится в Якутске

В День народного единства глава города Якутска Евгений Григорьев принял участие в открытии Дальневосточного регионального межнационального Форума «Якутия объединяет. Молодежь наций – взгляд в будущее» в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

Проект Дальневосточного регионального межнационального форума «Якутия объединяет. Молодежь наций – взгляд в будущее» реализуется общественным движением «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)» — победителем первого конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив в 2022 году.

Гостями форума стали представители отделений молодежных ассамблей народов России «Мы — россияне» из городов Москва, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Магадан, Омск и Якутск.

Глава города Якутска Евгений Григорьев приветствовал участников форума и поздравил всех с Днём народного единства.

«Здесь собрались представители многих национальностей нашей страны. Отрадно, что Форум затрагивает именно молодежь, подрастающее поколение. Ценности народов России объединены многовековой историей нашей страны. Наши предки веками отстаивали право на независимость, суверенность нашей страны. Мы должны быть сильными, независимыми, помогать людям, оставаться на правильной стороне. Похвально, что форум проходит в такое сложное время. Трудно переоценить участие молодежи в поддержке мира и сплоченности между народами. Без участия молодежи невозможно развивать экономику, культуру, государство в целом. Желаю участникам направлять свою жизненную энергию на становление и укрепление нашей многонациональной страны», — пожелал Евгений Григорьев.

В программе Дальневосточного регионального межнационального Форума «Якутия объединяет. Молодежь наций – взгляд в будущее» пройдут пленарное заседание, дискуссионные площадки, круглый стол, выставки успешных молодежных этнокультурных практик.

Молодежи представится возможность высказаться о проблемах в реализации творческих идей, предложить свои идеи и инициативы для дальнейшего развития этнокультурных проектов, продемонстрировать успешный опыт реализации молодежных проектов в области межнационального сотрудничества.