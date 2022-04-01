Состоялось заседание регионального штаба социальной газификации

1 апреля, главы улусных штабов и руководители районных администраций доложили первому заместителю министра промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) Михаилу Кириллину о ходе реализации программы догазификации.

Представители регионального оператора газификации населённых пунктов АО «Сахатранснефтегаз» рассказали о том, что на данный момент завершается процедура повторной инвентаризации объектов, подлежащих газификации в населённых пунктах с газораспределительными сетями. Активно ведутся работы в этом направлении в Чурапчинском и Намском улусах, также в городе Якутске.

Заместитель главного инженера АО «Сахатранснефтегаз» Петр Данилов сообщил, что объём работы регионального оператора газификации Якутии нарастает с каждым днём:

Заключение договоров уже в завершающей стадии, далее будем приступать к поиску подрядных организаций и непосредственно строительно-монтажным работам. Если анализировать заявки, то основным способом подачи остается наш сайт SG.AOSTNG.RU. Количество заключенных договоров на догазификацию, подписанных с двух сторон, составляет 1185, – поделился Петр Данилов.

Общая необходимость в трубной продукции составляет, как сообщалось ранее, 137 километров. Газопроводы планируются как в стальном исполнении, так и в полиэтилене. Заместитель главного инженера также добавил, что по газовому оборудованию, в частности котлам, потребность республики будет закрыта вместе с другим республиканским крупным поставщиком оборудования.

Минтруд сообщил о том, что отрабатывается механизм для повышения размера предельной помощи малоимущим жителям и ветеранам Великой отечественной войны в качестве субсидий с 100 до 150 тысяч рублей. На адресную материальную помощь может претендовать почти половина домовладений, запланированных для газификации в этом году.