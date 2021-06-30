Состоялось заседание Президиума Якутской городской Думы

Состоялось заседание Президиума Якутской Гордумы под председательством спикера Альберта Семенова, на котором рассмотрено восемь вопросов.

По вопросу об утверждении Правил благоустройства территории городского округа «город Якутск» выступили председатель постоянной комиссии Гордумы по городскому хозяйству и экологии Андрей Лебедев и начальник Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Северина Архипова.

Представляя проект новой редакции Правил благоустройства, Андрей Лебедев отметил, что документ большой, всеобъемлющий. «Мы приводит в соответствии с федеральным законодательством наши Правила благоустройства. Наконец-то, мы получим те четкие формулировки по нормативному содержанию фасадов зданий, количеству уборок и по множеству других моментов, которые у нас были прописаны не очень конкретно в Правилах благоустройства», — сказал председатель профильной комиссии.

Заместитель Председателя Якутской городской Думы Анатолий Кырджагасов задал вопрос, насколько синхронизированы Правила благоустройства с административным Кодексом. «Много хороших нормативных документов принимается, но они не действуют», — заметил он.

Андрей Лебедев ответил, что новые Правила благоустройства будут основополагающим документом в Кодексе об административных правонарушениях. «Потому что федеральный КоАП уже поменялся, все новые статьи были внесены, а наши внутренние, городские Правила благоустройства немного отставали от современного КоАП. То есть сейчас административная комиссия получит больше полномочий в плане содержания мест общего пользования, в плане фасадов, озеленения, благоустройства территорий и в этом направлении, я думаю, будет более плодотворная работа проводится Окружной администрацией и Административной комиссией, в целом», — подчеркнул председатель профильной комиссии.

Депутат Саргылана Васильева спросила, каковы принципиальные изменения в новой редакции Правил благоустройства? Перечисляя изменения и новеллы, заместитель главы г. Якутска по развитию территорийАлексей Корнилов отметил: «Если в прежних Правилах благоустройства нормы достаточно в хаотичном порядке расположены, большая часть документов посвящена вопросам проектирования элементов благоустройства, в настоящем проекте больше посвящено именно нормативном урегулированию самого состояния городской среды».

Спикер Гордумы Альберт Семенов задал уточняющий вопрос о причинах снятия с сессии в феврале этого года данного вопроса. Алексей Корнилов ответил, что, действительно, документ вносился, но в ходе его обсуждения в депутатских объединениях возникли вопросы. «Стало понятно, что документ нуждается в доработке, это во-первых, во-вторых, в дополнительном общественном обсуждении. Мы два раза провели по документу публичные слушания, на сегодняшний день все процедуры соблюдены», — сообщил он.

Вторым был рассмотрен вопрос о внесении изменений в структуру Окружной администрации города Якутска.

Документ представили председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и Регламенту Николай Васильев и начальник Управления кадров Окружной администрации Надежда Попова.

Предлагается внести 9 поправок. Среди изменений — вводится новый Департамент по работе с территориями, планируется переименовать Управление кадров в Управление кадров и муниципальной службы, Управление муниципального контроля – в Управление муниципальных инспекций, Департамент экономики – в Департамент экономики и стратегического планирования, Комиссия по делам несовершеннолетних – в Отдел по обеспечению деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних. В целях усиления Департамента внешних связей и реализации инвестиционных проектов его деятельность разделяется на два блока: Управление инвестиций и проектной деятельности, и Отдел по внешним связям и делам народов. Из структуры Окружной администрации г. Якутска предлагается исключить Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, данное полномочие будет передано в МКУ «Управление делами», в дальнейшем планируется создание единого муниципального казенного учреждения в области информационной политики. Что касается Управления молодежи и семейной политики Окружной администрации г. Якутска – предлагается переименовать в Управление общественных связей и молодежной политики, т.к. помимо проведения молодежной политики, Управление будет заниматься новым направлением – взаимодействием с общественными и другими негосударственными некоммерческими организациями.

Кроме этого, предлагается исключить из структуры Окружной администрации города 8 округов, в этом случае территориально ничего не меняется, округа будут сохранены в форме МКУ.

В ходе обсуждения депутаты задали уточняющие вопросы, высказали свои мнения, внесли предложения. В итоге документ был внесен в повестку сессии.

Также члены Президиума рассмотрели вопросы об утверждении Положения о Департаменте по работе с территориями Окружной администрации города, о внесении изменений в Положение об Управлении молодежи и семейной политики Окружной администрации, о признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Якутской городской Думы, а также наградные вопросы — о награждении знаком «За заслуги перед Якутском» и знаком отличия «За вклад в развитие образования столицы».

Члены Президиума приняли решение внести все вопросы в повестку заседания 30-й внеочередной сессии Якутской Гордумы.