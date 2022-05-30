Состоялось заседание общественного совета при МВД России на транспорте

Председатель Общественного совета при Северо-Восточном ЛУ МВД России на транспорте Юрий Припузов поприветствовал всех присутствующих на заседании и выступил с докладом о проведенных мероприятиях. Юрий Георгиевич поблагодарил членов Общественного совета за активную позицию и непосредственное участие Станислава Иванова, Евдокию Винокурову, Геннадия Золотарева, а также иеромонаха Никиту Мельниченко в значимых мероприятиях, проводимых совместно с транспортной полицией.

В ходе заседания особое внимание собравшихся было уделено рассмотрению вопроса по рейдовым мероприятиям, проводимым членам Общественного совета на объектах транспортной инфраструктуры, в рамках профилактических работ в целях предупреждения правонарушений в период навигации 2022 года.

Общественники обсудили вопрос и запланировали мероприятия с несовершеннолетними в летний период в рамках акции «Каникулы с Общественным советом».

Помимо этого, на заседании обсудили планы на второе полугодие 2022 года, участие в патриотических акциях, профилактических акциях, посвящённых здоровому образу жизни, оказание адресной, бытовой, психологической и иной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Каждый из присутствующих довёл информацию о проделанной работе согласно задачам, обозначенным в плане работы совета на первое полугодие на 2022 год.

В завершении заседания председатель Общественного совета Юрий Припузов поблагодарил всех присутствующих за проделанную работу и выразил необходимость в дальнейшем доверительном диалоге между гражданами и полицией.