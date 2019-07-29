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Состоялось заседание комитета по подготовке и проведению второго Десятилетия Олонхо

29 июля Айсен Николаев провел заседание Национального организационного комитета республики по подготовке и проведению второго Десятилетия Олонхо при Главе Республики Саха(Якутия). Члены оргкомитета рассмотрели промежуточные итоги работы и обозначили ключевые вопросы сохранения эпического наследия республики.

В ходе обсуждения озвучено предложение о необходимости возвращения программы сохранения эпического наследия, расширения полномочий оргкомитета для работы по сохранению эпосов коренных малочисленных народов севера. Также члены оргкомитета отметили необходимость создания единой системы управления существующих учреждений, в функцию которых входит содействие развитию, сохранению и распространению эпического наследия Якутии.

Глава региона акцентировал внимание на существующем пробеле по определение статуса «Домов олонхо». «Там, где глава муниципального района понимает значимость и содействует, работа идет, но там, где полного понимания значимости учреждений нет, Дома простаивают», — отметил Глава Якутии.

Также Айсен Николаев выразил согласие с мнением оргкомитета и поручил продумать возможность финансирования мероприятий по сохранению эпосов народов Якутии из федерального бюджета.

Одним из ключевых вопросов обсуждения стала цифровизация эпического наследия, в том числе рукописного архива. «Это важная и приоритетная задача, необходимо незамедлительно оцифровать уникальные рукописи, видео, аудио записи», — сказал Айсен Николаев и в качестве примера напомнил о цифровизации Большого толкового словаря якутского языка, который будет доступен широкой аудитории уже в следующем месяце.

В ходе заседания Министерству образования и науки РС(Я) поручено в кратчайшие сроки определить предложения по созданию Центров традиционных народных промыслов на базе средних профессиональных образовательных учреждений республики. Также детально обсуждены предложения по обеспечению сохранности и рациональному использованию документов эпического наследия народа саха, хранящихся в фондах федеральных, республиканских, ведомственных и других архивов.

Кроме того, участники заседания рассмотрели вопросы определения статуса, полномочий, штатных единиц отдельных учреждений, выпуска сборников с современными цифровыми технологиями, изготовление берестяной Могол урасы по проекту Бориса Неустроева — Мандар Уус и определения места размещения Музея традиционного кузнечного искусства в Баягинском наслеге Таттинского улуса.

С предложениями о мерах по сохранению, изучению и распространению якутского героического эпоса Олонхо выступили председатель Национального оргкомитета РС(Я) по подготовке и проведению второго Десятилетия Олонхо при Главе РС(Я), вице-спикер якутского парламента Александр Жирков, заместитель председателя Оргкомитета, советник ректора, и.о. президента Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Евгения Михайлова, профессор кафедры фольклора и культуры Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации СВФУ Василий Илларионов и другие.

Айсен Николаев выразил уверенность, что системная и комплексная работа оргкомитета будет способствовать качественному сохранению, развитию и распространению эпического наследия Якутии.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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