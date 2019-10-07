Состоялось выездное совещание по XXI «Играм Манчаары»

Подготовка идет полным ходом.

4 октября, в районном центре Горного улуса, в селе Бердигестях, состоялось выездное совещание организационного комитета по подготовке и проведению XXI Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары».

Участие в этом совещании приняли министр по физической культуре и спорту РС(Я) Иннокентий Григорьев, глава МР «Горный улус» Никита Андреев, директор «РЦНВС им. В. Манчаары» Гаврил Мохначевский и представители спорткомитета Вилюйского, Верхневилюйского, Хангаласского и Горного улуса.

На этой встрече, участники совещания рассмотрели проект положения игр, программу культурных мероприятий и другие вопросы по организации и проведению XXI «Игр Манчаары».

Иннокентий Юрьевич в своей приветственной речи поблагодарил всех участников совещания и отметил, что все предложения и пожелания, которые прозвучат в этот день от них, будут запротоколированы и по ним в дальнейшем будут принимать решения. Заранее хочется отметить, что по ходу этой встречи министр и сам предлагал свои идеи на размышление присутствующим, которые в свою очередь вносили свои коррективы и убедительно объясняли свои рассуждения.

Особый интерес присутствующих вызвало выступление Гаврила Мохначевского по поводу положения игр, где он предложил распределить группы улусов-участников не по рейтингу, а по населению. То есть, первая группа – до 5 тыс. жителей, вторая группа – от 5 тыс. до 15 тыс. жителей, третья группа – от 15 тыс. до 25 тыс. жителей и четвертая группа – от 25 тыс. жителей. При таком раскладе, у участников появляется возможность тягаться с равными себе, так как ранее многие негодовали из-за того, что они находятся в группе с улусами у которых больше жителей, а значит и больше ресурсов. Почти все участники совещания согласились на эти изменения и положительно отнеслись к данной идее.

Жаркую дискуссию вызвал вопрос по поводу контрактов и допуска спортсменов. Участники совещания предложили ужесточить контроль и не допускать фальсификации документов, удостоверяющих личность. Они признали, что в ранние годы, многие участники подделывали свои прописки на паспорте и выступали за улусы, к которым они не имели никакого отношения. А что касается контрактов, то было предложено сократить количество до максимального минимума или вообще убрать эту систему. Этот вопрос решено было рассмотреть в первую очередь и принять по нему все необходимые меры.

По этим вопросам высказал свое мнение и Никита Викторович, который предложил, чтобы спортсмены выступали за районы, указанные у них в графе «место рождения» на паспорте. «Так будет меньше споров и проблем при заявочном процессе», — отметил он. Также, для рекламы будущих игр, он порекомендовал начать вручать сувенирные продукции на спортивных торжествах и соревнованиях, после того как будет утвержден брендбук игр.

Во время обсуждений прозвучало очень много хороших предложений, которые улучшили бы атмосферу соревнований. Например, организовать во время игр туристическую программу для иноземных туристов, показать им достопримечательности нашего народа и презентовать национальные виды спорта Якутии. Иннокентий Юрьевич заметил, что такая концепция могла бы быть хорошим стимулом для местного бизнеса.

По итогу, все вопросы и предложения, которые были озвучены на этом выездном совещании, должны будут решиться уже в ближайшие месяцы Организационным комитетом XXI «Игр Манчаары» и коллегией Министерства по физической культуре и спорту РС(Я). В конце, министр поблагодарил всех присутствующих за продуктивную дискуссию и активное участие в совещании.