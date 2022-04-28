Состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о видном Государственном и общественном деятеле Якутии

27 апреля 2022 года, к 100-летию образования ЯАССР и празднованию Дня Республики в городе Якутске состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о видном Государственном и общественном деятеле Республики Саха (Якутия) Владимира Михайловича Членова. В памятном событии увековечивания имени выдающегося деятели приняли участие Первый заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников, министр транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Владимир Сивцев, Глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев, депутаты Государственного собрания Ил Тумэн и родные Владимира Михайловича.

Источник: Пресс-служба Администрации МР «Сунтарский улус (район)»

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