28.04.2022
08:54
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Общество

Состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о видном Государственном и общественном деятеле Якутии

27 апреля 2022 года, к 100-летию образования ЯАССР и празднованию Дня Республики в городе Якутске состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о видном Государственном и общественном деятеле Республики Саха (Якутия) Владимира Михайловича Членова. В памятном событии увековечивания имени выдающегося деятели приняли участие Первый заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников, министр транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Владимир Сивцев, Глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев, депутаты Государственного собрания Ил Тумэн и родные Владимира Михайловича.

Источник: Пресс-служба Администрации МР «Сунтарский улус (район)»
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