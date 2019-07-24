Состоялось совещание региональных операторов капитального ремонта ДФО

С 17 по 19 июля в Петропавловске-Камчатском состоялось расширенное совещание региональных операторов капитального ремонта Дальневосточного Федерального округа.

Руководители региональных операторов обсуждали особенности реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов на территории своих субъектов, а так же изменения в законодательстве РФ.

В совещании приняли участие исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Анна МАМОНОВА, директор МУП «Служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию ЖКХ и внешнего благоустройства» г. Казани Асия ГУДЗЬ, заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края Елена КОСОВА, Заместитель председателя постоянного комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Анатолий КИРНОСЕНКО.

С видеообращением к собравшимся обратился заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим ЕГОРОВ.

Исполнительный директор Ассоциации региональных операторов Анна МАМОНОВА обозначила, что подобные мероприятия направлены в первую очередь на возможность поделиться региональным опытом.

«Совещание руководителей – это площадка для обмена успешными региональными практиками, возможность обсудить спорные моменты, сформулировать предложения по совершенствованию законодательства в сфере капитального ремонта».

Как показало совещание, проблемные стороны Региональных операторов среди субъектов Дальнего востока схожи: это и логистика, и особенности климата, и сжатые сроки проведения работ, а также вопросы взаимодействия всех сторон-участников капитального ремонта: от заказчика (рег.оператора), до управляющих компаний и собственников жилья.

Организаторами мероприятия выступили Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Правительство Камчатского края, а также Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов.