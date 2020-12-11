Состоялось совещание Международного общества варгана

6 декабря состоялось онлайн-совещание правления Международного общества варгана при участии 55 представителей из Австрии, Германии, Франции, Италии, Японии, Тайваня, Индии и Якутии.

Как сообщает Музей и центр хомуса народов мира главной темой стало избрание генерального секретаря Международного общества варганистов. Вопрос выборов стоял открытым 2,5 года после кончины директора МиЦХНМ Н.С.Шишигина, бывшего по совместительству генеральным секретарем общества. Новым генеральным секретарем единогласно был избран Арон Зилаги из Венгрии. Арон Зилаги известный исполнитель варганной музыки на венгерском доромбе. Его отец Золтан Зилаги — мастер-изготовитель доромбов, идентичных варгану.

Также были избраны 10 членов правления Международного общества. Единогласным решением были выбраны директор МиЦХНМ Дмитрий Бястинов, хомусисты-виртуозы мира Спиридон Шишигин, Альбина Дегтярева, Аюш Менхчимег (Монголия), Петр Ясинчук (Чехия) и др.

Обсудили вопрос проведения 9-го Международного конгресса-фестиваля хомуса народов мира. Был поднят вопрос о месте проведения. Рассматривали Китай, Россию и Германию. Московский варганист Аксентий Бескровный выступил с предложением о проведении конгресса-фестиваля в Нижнем Новгороде, как историческом месте, где в археологических раскопках найдены старинные русские варганы. Представитель Австрии Франц Кумпл поставил на рассмотрение вопрос об избрании Германии местом проведения 9-го Международного конгресса-фестиваля хомуса в 2022 году, поддержанный участниками онлайн-совещания. Ранее в г.Тауха был успешно проведен 8-ой конгресс-фестиваль.

Также решено возобновить выпуск журнала Международного общества варганистов, который ранее возглавляли Майкл Райт (Англия), затем его брат Джон Райт. Нынешним главным редактором всеобщим голосованием выбран Харм Линсен (Нидерланды). В редакционный совет вошли доцент АГИиК В.Е.Дьяконова, ученый секретарь МиЦХНМ Э.П.Алексеев и Нептун Шепотен (США).