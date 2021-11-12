Состоялось открытие Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+»

12 ноября в историческом парке «Россия – Моя история» состоялось торжественное открытие IX Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+».

С 12 по 14 ноября в историческом парке проходят очные и онлайн мероприятия, посвященные научным исследованиям всего мира науки.

Фестиваль науки «NAUKA 0+» проводится на территории Якутии с 2013 года. Ежегодно отмечается рост интереса к мероприятиям со стороны не только школьников и студентов, но и старшего поколения якутян. Например, прошлогодний Фестиваль науки привлек внимание 15 тысяч людей. За три дня фестиваля все научно-образовательные учреждения Якутии объединятся и проведут более 230 мероприятий по тематическим направлениям: климат и экология, новая медицина, генетика и качество жизни, освоение космоса, энергетика будущего, обеспечение безопасности: новые вызовы и угрозы, производственные технологии и материалы, искусственный интеллект и другие. Для каждого найдутся мероприятия по душе, интересам и возрасту.

Фестиваль в этом году, как и в прошлом, проходит в онлайн-формате из-за напряженной эпидемиологической ситуации в регионе.

Организаторы приглашают юных исследователей, учителей и школьников, преподавателей и студентов, всех заинтересованных независимо от возраста, присоединиться к фестивалю науки и стать частью научного сообщества Якутии. «IX Всероссийский фестиваль науки – это замечательное мероприятие, которое направлено на популяризацию науки, на привлечение внимания общественности к научным открытиям и достижениям. Прежде всего Фестиваль науки адресован молодому поколению, в чьих руках будущее нашей республики, страны и мира» — заключил в своём обращении заместитель Председателя Правительства РС(Я) Сергей Местников.

Среди приглашенных гостей также выступили: первый заместитель министра образования и науки РС(Я), доктор географических наук Михаил Присяжный, ректор Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, руководитель регионального оператора IX Всероссийского фестиваля науки «Nauka 0+» в РС(Я) Анатолий Николаев, генеральный директор Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН» Михаил Лебедев, президент Академии наук РС(Я) Василий Филиппов, ректор Арктического государственного агротехнологического университета Константин Кривошапкин, ректор Арктического государственного института культуры и искусств Саргылана Игнатьева, ректор Малой академии наук РС(Я) Василий Павлов.

Организаторами выступают Министерство образования и науки Якутии, Арктический научно-исследовательский центр при содействии с Арктическим государственным институтом культуры и искусств, Якутским научным центром СО РАН и другими ведущими научными, образовательными и культурными учреждениями республики. Главным оператором является Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова.

13 и 14 ноября в историческом парке, в связи с проведением Фестиваля науки «NAUKA 0+», пройдут следующие мероприятия:

13 ноября:

Академический лекторий молодых ученых ЯНЦ СО РАН, онлайн, начало в 10.00 часов. Академический лекторий молодых ученых ЯНЦ СО РАН, лекции: «Оптические явления атмосферы Земли», «Воинские захоронения на территории г. Якутска»,«Реакция многолетней мерзлоты на потепление климата: взгляд геофизика», начало в 11.00 часов. Мастер-класс «Я тоже расту как человек (популярно об онтогенезе)», начало в 11.00 часов. Академический лекторий молодых ученых ЯНЦ СО РАН, лекции: «Георадилокация: прошлое, настоящее, будущее», «Паразитарные болезни животных», «Технологическая трансформация в энергетике. Развитие интегрированных систем», начало в 12.00 часов. Квест-игра «Игры профессора», начало в 14.00. Показ документального кино «Системная ошибка» фестиваля «Актуальное научное кино», начало в 14.00 часов. Академический лекторий ведущих ученых ЯНЦ СО РАН, лекция: «Самые опасные паразиты», начало в 16.00.

14 ноября:

Академический лекторий ведущих ученых ЯНЦ СО РАН, начало в 10.00 часов. Географический диктант, начало в 11.00 часов. Видео мастер-классы «Музей рецептов», начало в 11.00, онлайн. Академический лекторий ведущих ученых ЯНЦ СО РАН, лекция: «Об опыте организации детских кочевых лагерей в Арктике», начало в 13.00 часов. Видео-уроки «Топонимика Якутии», начало в 12.00 часов. Академический лекторий ведущих ученых ЯНЦ СО РАН, онлайн, начало в 13.00.

Ознакомиться с полной программой фестиваля и зарегистрироваться в качестве участника, вы можете на сайте http://festnauki.s-vfu.ru.