Состоялось оглашение приговора по второму делу Местникова

В Якутском городском суде сегодня, 16 июня, в 14.15 час. судья Георгий Николаев огласил приговор по второму уголовному делу экс-директора аэропорта «Якутск» Николая Местникова, который обвиняется по ч. 5 и ч.6 ст. 290 УК РФ – получение взятки. Напомним, что по первому делу Николай Местников был приговорен к 9 годам колонии строгого режима.

К сожалению, редакция Sakhalife лишена возможности оперативно сообщить читателям официальную информацию о приговоре — доступ журналистам на судебные заседания запрещен из-за ограничений, введенный в связи с пандемией короновируса.

Редакция Sakhalife заранее направила запрос в Якутский городской суд об официальной информации о судебном решении по резонансному уголовному делу о взяточничестве, но пока ответ не получен. В аппарате суда сообщили, что ликвидирована пресс-служба Якутского городского суда, которая раньше предоставляла оперативную информацию СМИ согласно «Положения о взаимодействии Якутского городского суда РС(Я) с редакциями средств массовой информации», опубликованному на сайте Якутского городского суда. В этом документе так же указан 3-дневный срок для ответа редакциям средств массовой информации – так что ждем официальную информацию от Якутского городского суда о приговоре по резонансному делу о взятке должностного лица.

Второе уголовное дело экс-директора аэропорта «Якутск»

Напомним, что по второму уголовному делу Николай Местников обвиняется в том, что в период с февраля 2016 года по март 2018 года, будучи руководителем аэропорта «Якутск», получил взятку свыше 3 миллионов рублей от коммерческой организации по обслуживанию коммунальных систем аэропорта «Якутск».

При первом рассмотрении в июле 2020 года дело было возвращено в Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ, которое занималось расследованием всех уголовных дел экс-директора аэропорта Местникова. Осенью оно вновь поступило в городской суд на рассмотрение другому судье – Георгию Николаеву.

Первое дело Николая Местникова

Напомним, что по первому уголовному делу Николай Местников 6 августа 2019 года был приговорен к 9 годам колонии строгого режима и штрафу на сумму 10 млн рублей. Он был признан виновным в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.204 (коммерческий подкуп) и ч.6 ст.290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. Как признал суд, бывший гендиректор аэропорта «Якутск» получил взяток на 27 млн рублей от частных фирм по упаковке багажа и уборке аэропорта «Якутск».

Sakhalife подробно освещал из зала суда этот судебный процесс.

Позже Верховный суд РФ России при рассмотрении апелляции Николая Местникова ужесточил приговор, увеличив сумму штрафа до 27 млн рублей.

Судебный процесс по второму делу Николая Местникова стартовал в ноябре 2020 года, сегодня он завершился вынесением приговора.