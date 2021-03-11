Состоялось обсуждение роли профсоюзов в развитии гражданского общества

10 марта состоялась научно-практическая конференция «Роль профсоюзов в развитии гражданского общества: история и современность», посвященная 100-летию профсоюзов Якутии.

Мероприятие прошло в формате видео-конференции на платформе ZOOM. Участниками конференции стали более 200 человек из числа профсоюзного актива республики, председателей республиканских отраслевых профсоюзных организаций, представителей научного сообщества, стороны работодателей и правительства республики, коллеги-профсозники из ряда регионов страны.

Научно-практическая конференция прошла по четырем секциям: «Профсоюзы России на рубеже веков: история и современность», «Социальное партнерство в современной России: состояние и проблемы», «Правозащитная работа профсоюзов: история, нормы и практики» и «Роль профсоюзов в охране труда и здоровья работников».

На торжественном открытии мероприятия участников приветствовали председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев, министр труда и социального развития республики Елена Волкова, советник генерального директора АО «Алмазы Анабара» Александр Соловьев, а также заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков, секретарь ФНПР – представитель ФНПР в Дальневосточном федеральном округе РФ Максим Саенко и председатель Федерации профсоюзов Амурской области, председатель Ассоциации территориальных объединений профсоюзов ДФО Александр Суворов.

Министр Елена Волкова в своем выступлении от имени Правительства республики отметила, что сотрудничество сторон социального партнерства осуществляется в рамках работы Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Трехсторонние договоренности находят свое отражение в Республиканском (региональном) соглашении о взаимодействии в области социально-трудовых отношений.

Благодаря принятым трехсторонним договоренностям в свете серьезных изменений трудового законодательства удается решать многие сложные задачи в социально-трудовой сфере, позволяющие реально укрепить гарантии трудовых прав граждан. Среди достижений трехстороннего сотрудничества министр назвала позитивные тенденции стратегических указов президента РФ по повышению заработной платы работников бюджетной сферы, рост минимального размера оплаты труда. Также Елена Волкова упомянула большой объем работы в сфере трудовых отношений в связи с пандемией коронавируса. «Все вышеуказанные направления работы, реализуемые Правительством Республики в тесном сотрудничестве с Федерацией профсоюзов, представителями сторон трудящихся и работодателей имеют большое значение для обеспечения законных прав работников нашей республики», — подчеркнула министр труда и социального развития республики Елена Волкова.

Советник генерального директора АО «Алмазы Анабара» Александр Соловьев в своем выступлении от имени стороны работодателей отметил важность сотрудничества с Федерацией профсоюзов республики в рамках республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Совместная работа способствует созданию новых рабочих мест, увеличению социальных гарантий, проведению консультаций по проектам законов республики в области социально-трудовых отношений. Особое внимание со стороны работодателей уделяется совершенствованию коллективных договоров», — сообщил Александр Соловьев.

Заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков подчеркнул, что сегодня профсоюзы переживают сложный период, который напрямую связан с социально-экономической ситуацией в стране.

«Во все времена профсоюзы являемся мостом между работниками и работодателями. Именно на нас отражается мнение работников, а работники сегодня во многом недовольны. И еще нужно нам всем понимать, что источником конфликта не является ни работник, ни работодатель. Источником конфликта всегда является ситуация с доходами, нарушением трудовых прав. Поэтому нужно более пристально взглянуть именно на эти имеющиеся проблемы. И это в наших конкретных силах и интересах – обратить наше общее внимание», — сказал Александр Шершуков.

Участники конференции обсудили актуальные вопросы профсоюзной работы, как развитие социального партнерства в республике, основные недостатки коллективного договора, социальное партнерство как фактор повышения конкурентоспособности предприятия, состояние условий и охраны труда в добывающих предприятиях и т.д.

По результатам работы в четырех секциях будут выработаны рекомендации в адрес профсоюзного актива, сторон социального партнерства – Правительства республики, объединения работодаталей, парламента республики.